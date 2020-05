vor 50 Min.

Wer radelt mit? Unser neuer Freizeitführer ist da

Unsere Kollegen sind schon mal vorausgeradelt: 25 tolle Touren-Tipps in unserer Heimat

Von Doris Wegner

Auch zu Hause gibt es jede Menge zu entdecken. Also raus mit dem Radl und los geht’s. 22 unserer Kollegen haben zum dritten Mal neue Touren in der Heimat ausgearbeitet und sind schon mal vorausgeradelt – für unser neues Freizeitmagazin „Radl mit“. Es bündelt 25 Touren für alle Ansprüche: die gewaltige Rennradtour genauso wie gemütliche Familienrunden. Beschrieben werden Strecken, auf denen Kulturinteressierte ihre Heimat (noch) besser kennenlernen; bei anderen wiederum können sich Bergfreaks an den Höhenmetern abarbeiten.

Die Radtouren führen kreuz und quer durch unsere Region. Die Kollegen radelten durch das schwäbisch-fränkische Grenzgebiet im Norden und bis an die Grenze zu Österreich ganz im Süden. Sie erkundeten die Gegend rund um die Iller im Westen und kamen bis nach Oberschleißheim im Osten.

Infos über Bodenbeläge für die Freaks

Jede Radlrunde ist über zwei Doppelseiten ausführlich beschrieben: Am Seitenrand stehen jeweils die wichtigsten Daten, sodass man sich einen schnellen Überblick über die Art der Tour und die jeweiligen Anforderungen verschaffen kann. Und weil die Kollegen richtige Radlfreaks sind, gibt es sogar Informationen über Bodenbeläge: Feldweg oder Straße – nicht nur für Rennradler kann das schließlich eine entscheidende Information sein.

Dazu jede Menge Einkehr-Tipps und Hinweise zu Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. Auch beim neuen „Radl mit“-Heft ist ein wetter- und reißfester Kartensatz für die 25 Radl-Tipps dabei. Außerdem wurden zu jeder Tour die GPS-Streckenpunkte festgehalten.

Info: „Radl mit. Die schönsten Radtouren in der Region“, kostet 11,95. Es ist online entweder unter www.augsburger-allgemeine.de/shop oder www.azshop.de/sport-freizeit erhältlich. Telefonisch kann es unter 0821/777-4444 bestellt werden. Oder im Allgäu unter: 0831/206190. Das Radl-Heft ist aber auch bei unseren Servicepartnern vor Ort erhältlich. Einen Überblick gibt es hier.

