Das sind die wertvollsten Reisepässe 2024

Mit einem deutschen Reisepass kann man 194 Länder visumfrei besuchen. Stammt man aus Afghanistan, hat man es deutlich schwerer. Was sind die wertvollsten Reisepässe?

Wer außerhalb der EU verreist, ist auf seinen Reisepass angewiesen. Stammt dieser aus Deutschland, kann man sich glücklich schätzen – er zählt seit Jahren zu den mächtigsten Ausweisen weltweit. Deutsche Reisende müssen sich nur selten Gedanken über ein Visum machen. Bei einem aktuellen Reisepass-Ranking belegt der deutsche Reisepass den ersten Platz, jedoch nicht allein.

Die Kanzlei Henley & Partner bewertet Reisepässe in ihrem Ranking danach, in wie viele Länder man mit dem jeweiligen Ausweis visumfrei einreisen kann. Die globale Auflistung beruht auf Daten der International Air Transport Authority und wird mehrmals im Jahr aktualisiert. In diesem Jahr umfasst der Henley Passport Index 199 Reisepässe und 227 verschiedene Reiseziele.

Wertvollste Reisepässe 2024: Top Ten des Henley Passport Index

Der Abstand zwischen den leistungsstärksten und den leistungsschwächsten Pässen wächst immer mehr. Menschen aus den erstplatzierten Ländern können 2024 in 166 Länder mehr visumfrei einreisen als Menschen aus Afghanistan, dem Schlusslicht des Index. Das sind die Top Ten der wertvollsten Reisepässe:

1. Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Singapur, Spanien (194 Länder können visumfrei besucht werden)

2. Finnland, Südkorea, Schweden (193 Länder können visumfrei besucht werden)

3. Österreich, Dänemark, Irland, Niederlande (192 Länder können visumfrei besucht werden)

4. Belgien, Luxemburg, Norwegen, Portugal, Großbritannien (191 Länder können visumfrei besucht werden)

5. Griechenland, Malta, Schweiz (190 Länder können visumfrei besucht werden)

6. Australien, Tschechien, Neuseeland, Polen (189 Länder können visumfrei besucht werden)

7. Kanada, Ungarn, USA (188 Länder können visumfrei besucht werden)

8. Estland, Litauen (187 Länder können visumfrei besucht werden)

9. Lettland, Slowakei, Slowenien (186 Länder können visumfrei besucht werden)

10. Island (185 Länder können visumfrei besucht werden)

Henley Passport Index: Die zehn schwächsten Reisepässe der Welt

Wie bereits im vergangenen Jahr liegt Afghanistan wieder auf dem letzten Platz des Rankings. 2024 ist zumindest ein weiteres visumfreies Land hinzugekommen. Damit sind es für Menschen aus Afghanistan nun 28 Länder. Das sind die Schlusslichter des Henley Passport Index:

104. Afghanistan (28 Länder können visumfrei besucht werden)

103. Syrien (29 Länder können visumfrei besucht werden)

102. Irak (31 Länder können visumfrei besucht werden)

101. Pakistan (34 Länder können visumfrei besucht werden)

100. Jemen (35 Länder können visumfrei besucht werden)

99. Somalia (36 Länder können visumfrei besucht werden)

98. Libyen, Nepal, Palästina (40 Länder können visumfrei besucht werden)

97. Nordkorea, Bangladesch (42 Länder können visumfrei besucht werden)

96. Eritrea, Sri Lanka (43 Länder können visumfrei besucht werden)

95. Iran, Libanon, Nigeria, Sudan (45 Länder können visumfrei besucht werden)