Öko-Test: Diese fünf Gründe sprechen gegen Reiswaffeln

Arsen, Cadmium, Acrylamid, ein Schimmelpilzgift und Mineralöl: All das hat Öko-Test in Reiswaffeln gefunden. Mehr als die Hälfte der Produkte sind im Test durchgefallen.

Reiswaffeln sind als Snack für Kinder und Babys sehr beliebt – zu Recht? Öko-Test kritisiert seit Jahren, dass die Waffeln krebserregendes Arsen enthalten. Es gibt mittlerweile zwar Grenzwerte, doch auch bei einem aktuellen Test wurde wieder Arsen gefunden. Und das war nicht das einzige Problem.

Nur ein Produkt wurde bei dem Test "sehr gut" und eins "gut" bewertet. Elf von 20 Produkten sind durchgefallen. Getestet wurden große und kleine Waffeln, mit und ohne Fruchtgeschmack. Dabei ist das beauftragte Labor neben Arsen auch auf Cadmium, Acrylamid, das Schimmelpilzgift Aflatoxin B1 und Mineralölbestandteile gestoßen.

Reiswaffeln im Test: Arsen und Cadmium gefunden

Arsen ist ein Bestandteil der Erdkruste und Reispflanzen nehmen viel davon auf. Trotzdem sollte in einem Snack für Babys so wenig wie möglich davon enthalten sein. In sieben Produkten war der Arsenwert "stark erhöht". Zehn Produkte schöpften den Arsen-Grenzwert für Reis zu mehr als der Hälfte aus. Bisher ist keine Aufnahmemenge an anorganischem Arsen bekannt, die langfristig nicht mit einem erhöhten Krebsrisiko einhergehen könnte.

Ähnlich wie Arsen befindet sich auch Cadmium natürlicherweise im Boden. Das Schwermetall wurde in fünf Produkten nachgewiesen. Öko-Test bewertete den Gehalt dreimal als "erhöht" und zweimal als "stark erhöht". Cadmium ist giftig für die Nieren und steht im Verdacht, fortpflanzungsschädlich zu sein. Das Labor hat zudem in einem Produkt giftiges Blei gefunden.

Auch Acrylamid erhöht potenziell das Krebsrisiko. Während die Babyreiswaffeln nur Spurengehalte aufwiesen, waren die Werte in den "normalen" Reiswaffeln kritisch, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass diese auch von Kleinkindern gegessen werden. Acrylamid entsteht beim starken Erhitzen von kohlenhydratreichen Lebensmitteln.

In zwei Produkten wurde das Schimmelpilzgift Aflatoxin B1 nachgewiesen. Aflatoxine können unter anderem das Erbgut schädigen. In den beiden Produkten wurden jedoch keine akut giftigen Konzentrationen erreicht. Das Labor ist zudem auf Mineralöl gestoßen. Zweimal war der Gehalt "leicht erhöht".

Zuckergehalt in Reiswaffeln moderat

Auch wenn Himbeeren oder Äpfel die Verpackungen von Reiswaffeln zieren, ist kein richtiges Obst enthalten, sondern lediglich süßende Saftkonzentrate. Doch der Zuckergehalt war laut Öko-Test moderat. 14 Gramm Zucker pro 100 Gramm enthielt das süßeste Produkt im Test.