Rente

12:00 Uhr

Das steht in der jährlichen Renteninformation

Plus Viele Versicherte wissen nicht, wie hoch ihre Rente ausfallen wird. Das kann ein Problem werden. Die Rentenversicherung und Finanzexpertin Judit Maertsch geben Tipps.

Von Claudia Kneifel Artikel anhören Shape

Fast drei Viertel der Menschen in Deutschland rechnen im Ruhestand mit einer großen Rentenlücke. In einer Umfrage der Versicherungsgesellschaft R+V gaben nur vier Prozent der Teilnehmenden an, im Ruhestand ihren gewohnten Lebensstandard wohl halten zu können. Bei den 21- bis 34-Jährigen rechnen 78 Prozent der Befragten damit, im Alter kein ausreichend großes finanzielles Polster zu haben. Bei den Menschen über 50 Jahren sind es 65 Prozent.

Tatsächlich wissen viele Bürgerinnen und Bürger nicht, wie hoch ihre Rente einmal ausfallen wird und ob sie davon leben können. Zwar bekommt jeder Versicherte ab 27 Jahren, für den seit mindestens fünf Jahren Rentenbeiträge gezahlt wurden, einmal im Jahr die sogenannte „Renteninformation“ von der Deutschen Rentenversicherung zugeschickt. Doch was erfährt man aus dieser Renteninformation?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen