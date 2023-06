Diese neue Internetseite informiert übers Thema Rente

Nach jahrelanger Planung gibt es nun das neue Angebot der Deutschen Rentenversicherung. Künftig können sich Bürger kostenlos anmelden und online zur Altersvorsorge informieren.

Viele Deutsche können einer Umfrage zufolge nicht einschätzen, wie viel Geld sie in der Rente bekommen. Ein neues Angebot der Deutschen Rentenversicherung soll helfen, einen besseren Überblick über die Altersvorsorge zu haben: die digitale Rentenübersicht. Seit Ende Juni ist das Online-Portal nun am Start, teilte die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) mit. Auf der Website rentenuebersicht.de können alle Bürger eine Übersicht über ihre persönlichen Altersvorsorgeansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Alterssicherung online abrufen. Wie funktioniert das Portal? Was bringt es den Versicherten? Muss man das Portal nutzen? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was ist die digitale Rentenübersicht?

Die digitale Rentenübersicht ist ein Online-Portal, das Bürgern helfen soll, den Stand ihrer individuellen Altersvorsorge-Situation besser zu kennen. Sie können über das Portal ihre erworbenen Altersvorsorge-Ansprüche digital abrufen und so einen Gesamtüberblick über ihre gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge-Ansprüche aus einer Hand erhalten. Die Übersicht ist nur für die Nutzer selbst bestimmt. Sie ist neutral, enthält keine Werbung und ist ein zusätzliches digitales Angebot, auf das jederzeit zugegriffen werden kann.

Gibt es eine Pflicht, die digitale Rentenübersicht zu nutzen?

"Nein. Die digitale Rentenübersicht ist eine ergänzende Informationsquelle. Sie können diese freiwillig und kostenfrei nutzen", sagt ein DRV-Sprecher.

Was zeigt die digitale Rentenübersicht an?

Die digitale Rentenübersicht umfasst Anwartschaften aus der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Sie informiert über die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, betriebliche Altersversorgung (Direktversicherung, Direktzusage, Unterstützungskasse, Pensionskassen, Pensionsfonds), Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes, Riester- und Rürup-Renten, private kapitalbildende Lebensversicherungen und Altersvorsorge-Verträge in Form von Fondssparplänen mit Auszahlungsbeginn ab dem 60. Lebensjahr. Zum aktuellen Zeitpunkt werden noch nicht alle Anbieter von Altersvorsorge-Produkten teilnehmen und nicht alle Formen der Altersvorsorge in der digitalen Rentenübersicht angezeigt.

Wie funktioniert die Anmeldung?

Die Nutzung des Online-Portals ist freiwillig, kostenfrei und mit allen gängigen Internetbrowsern möglich. Die Authentifizierung erfolgt mit dem elektronischen Personalausweis (oder der eID-Karte für Bürgerinnen und Bürger der EU und des EWR), um Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten. Für eine Zuordnung der eigenen Altersvorsorge-Ansprüche benötigen Sie zudem ihre steuerliche Identifikationsnummer. Die Zentrale Stelle für die digitale Rentenübersicht prüft derzeit, ob noch andere Möglichkeiten einer sicheren Authentifizierung angeboten werden können. Damit man sich mit seinem Personalausweis online ausweisen kann, muss die Online-Ausweisfunktion freigeschaltet sein. Wer diese freischalten möchte oder eine neue PIN benötigt, kann unter www.pin-ruecksetzbrief-bestellen.de kostenfrei einen PIN-Rücksetzbrief bestellen.

Was erfasst die digitale Rentenübersicht nicht?

"Leider werden die Vermögenswerte bei vielen privaten Anbietern noch nicht erfasst", sagt Judit Maertsch, unabhängige Finanzberaterin beim Verbraucherservice Bayern in Würzburg. Dazu gehörten zum Beispiel alle Sparbeträge bei Banken. Auch sämtliche Wertpapierdepots werden nicht erfasst, das Gleiche gilt für Guthaben auf Sparkonten, Edelmetalle und Immobilien. "Die digitale Rentenübersicht ist ein guter Anfang. Doch nun muss man alle Anbieter mit ins Boot holen", sagt Maertsch. Eine digitale Übersicht über die Altersvorsorge sei sehr wichtig, so könnten mögliche Rentenlücken rechtzeitig per Mausklick entdeckt werden.

Zeigt das Portal auch an, ob eine Rentenlücke besteht?

"Jeder sollte die zu erwartende Rente einmal mit seinem aktuellen Gehalt vergleichen und die Inflation berücksichtigen", rät Finanzberaterin Maertsch. Die Differenz, die sich ergibt, ist die sogenannte Rentenlücke. Diese werde von der Deutschen Rentenversicherung grundsätzlich nicht errechnet, so der DRV-Sprecher. "Die digitale Rentenübersicht beinhaltet keinerlei Informationen mit Empfehlungscharakter", so der DRV-Sprecher. "Wenn ich schon früh selbst fürs Alter vorsorge, dann helfen Zinseszinseffekt und Rendite beim Vermögensaufbau", sagt Maertsch.

Werden in der Übersicht Steuern oder Sozialabgaben berücksichtigt?

Nein. Diese hängen zu stark von der persönlichen Situation und den persönlichen Umständen ab. In einer detaillierteren Ansicht wird es jedoch einen Hinweis geben, ob Steuern oder Sozialabgaben anfallen könnten.

Wird es auf Wunsch die Rentenübersicht noch in Papierform geben?

Die digitale Rentenübersicht ist ein Zusatzangebot. Bürgerinnen und Bürger können über das Portal der digitalen Rentenübersicht den Stand ihrer Altersvorsorge digital anfragen, abrufen und für eine unabhängige Beratung exportieren und auch ausdrucken. Der jährliche Versand der Renteninformationen und der Standmitteilungen der jeweiligen Anbieter bleibt davon unberührt. Dieser erfolgt weiterhin in der gewohnten Art und Weise.

Wie sicher sind eigentlich persönliche Daten bei der digitalen Rentenübersicht?

Die digitale Rentenübersicht nutzt für alle sicherheitskritischen Funktionen des Verfahrens Sicherheitsmechanismen, die mindestens den Anforderungen im Online-Banking entsprechen, teilt ein Sprecher der Deutschen Rentenversicherung auf Anfrage mit: "Die Daten können nur von Ihnen eingesehen werden. Sie werden nicht an Dritte weitergeleitet."

Wer hilft bei technischen Fragen zur digitalen Rentenübersicht?

Bei technischen Problemen und für alle Fragen rund um das Online-Portal der digitalen Rentenübersicht steht das Service-Team der Deutschen Rentenversicherung bereit unter Telefon (0800) 1000 787 (kostenloses Servicetelefon), montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 15 Uhr. E-Mail: digitalerentenuebersicht@drv-bund.de