Heil gibt Rentenniveau-Garantie: So viel Prozent soll es dauerhaft geben

Minister Hubertus Heil möchte das Rentenniveau dauerhaft gesetzlich festschreiben. Wie viel Prozent soll es geben und was bedeutet das für künftige Rentner?

Bei der Rente tut sich etwas. So hat die Bundesregierung erst kürzlich das neue Rentenpaket II vorgestellt. Ein Bestandteil des Pakets: Das gegenwärtige Rentenniveau von 48 Prozent soll bis zum Jahr 2040 gehalten werden. Damit soll sichergestellt werden, dass Rentnerinnen und Rentner auch in Zukunft im Verhältnis zu ihrem vorherigen Einkommen eine faire Rente erhalten.

Nun hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) eine dauerhafte Garantie des Rentenniveaus von 48 Prozent versprochen. Am 14. März 2024 erklärte er in der ZDF-Sendung Maybrit Illner: "Wir haben das jetzt erst mal abgesichert bis 2039, aber es steht im Gesetz drin, dass das dauerhaft so sein soll."

Was ist das Rentenniveau?

Das Rentenniveau zeigt laut der Deutschen Rentenversicherung die Relation zwischen einer standardisierten Rente nach 45 Jahren Beitragszahlung aus einem durchschnittlichen Einkommen - also 45 Entgeltpunkte - und dem aktuellen Durchschnittseinkommen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zufolge wird das Rentenniveau im Gesetz als "Sicherungsniveau vor Steuern" bezeichnet und ist eine modellhaft berechnete standardisierte Kenngröße, die im Zeitverlauf darstellt, wie sich die Renten im Verhältnis zu den Löhnen entwickeln.

Gesetzlich ist schon jetzt festgeschrieben, dass das Rentenniveau bis 2025 nicht unter 48 Prozent sinken darf. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil möchte das Rentenniveau von 48 Prozent dauerhaft im Gesetz festschreiben.

Was bedeutet ein Rentenniveau von 48 Prozent?

Mit der Stabilisierung des Rentenniveaus soll die gesetzliche Rente gestärkt werden, sagte Heil bei Maybrit Illner. Das sei mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) "fest vereinbart". Was bedeutet ein Rentenniveau von 48 Prozent aber eigentlich?

Hat ein Mensch 45 Jahre lang durchschnittlich verdient und entsprechend in die Rentenkasse eingezahlt, hat er laut der Allianz Versicherung jedes Jahr genau einen Entgeltpunkt erhalten. Das Rentenniveau von 48 Prozent beschreibt, wie sich die Rente einer Durchschnittsrentnerin oder eines Durchschnittsrentners im Verhältnis zum Durchschnittsentgelt verhält - in diesem Fall 48 Prozent vor Steuern. Heißt: Die betroffene Person würde eine monatliche Rente in Höhe von 48 Prozent vom Durchschnittseinkommen bekommen.