Rentenerhöhung: Millionen Rentner sind plötzlich steuerpflichtig

Zum 1. Juli 2023 sind die Renten in Deutschland gestiegen. Für Millionen Rentnerinnen und Rentner bedeutet das, dass sie nun Steuern zahlen müssen.

Die Rente wurde zum 1. Juli 2023 erneut angepasst. Während sie im Westen Deutschlands um 4,39 Prozent gestiegen ist, sind es im Osten sogar 5,86 Prozent. Viele Rentnerinnen und Rentner dürfte das freuen, aber es ist auch Vorsicht geboten, denn mit der Rentenerhöhung werden Millionen von ihnen steuerpflichtig.

Steuererklärung abgeben: Wann müssen Rentner Steuer zahlen?

Die Rente gilt laut dem Lohnsteuerhilfe Verein VLH als steuerpflichtige Einnahme, daher sind Rentnerinnen und Renter grundsätzlich zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Allerdings ist das nur dann der Fall, wenn der steuerpflichtige Teil ihrer Jahresrente den Grundfreibetrag übersteigt. Letzterer ist in diesem Jahr wieder gestigen. Der Grundfreibetrag 2023 liegt für Alleinstehende bei 10.908 Euro. Für Paare gilt der doppelte Wert, also 21.816 Euro.

Steuern zahlen: Wie wird der steuerpflichtige Teil der Rente berechnet?

Um herauszufinden, wie hoch der steuerpflichtige Teil einer Rente ist, muss das Renteneintrittsjahr beachtet werden, denn das bestimmt den Rentenfreibetrag. Laut dem VLH wird der steuerfreie Teil der Rente, also der Rentenfreibetrag immer kleiner und soll bis 2040 bei null liegen. Dann müssen Renten also zu 100 Prozent versteuert werden. Bis dahin gilt aber der Rentenfreibetrag, der jedes Jahr um ein Prozent sinkt.

Wer 2023 in Rente geht, dem steht laut VLH zufolge ein Rentenfreibetrag von 17 Prozent zu. Dieser Teil der Rente bleibt also steuerfrei und das auch in den Folgejahren. Allerdings bleibt nicht der Prozentsatz unverändert, sondern der zum Renteneintritt berechnete Freibetrag in Euro. Die jährlichen Rentenerhöhungen müssen voll versteuert werden.

Ein Beispiel: Andrea ist am 1. April 2021 in Rente gegangen. Ihr Rentenfreibetrag liegt bei 19 Prozent. Da Andrea 2021 allerdings nur neun Monate lang Rente bezogen hat, wird der Rentenfreibetrag erst im zweiten Bezugsjahr, also 2022, aus der vollen Jahresrente errechnet. Andreas Jahresrente hat 2022 14.000 Euro betragen. Ihr Rentenfreibetrag liegt mit 19 Prozent also bei 2.660 Euro. 2022 lag der steuerpflichtige Teil von Andreas Rente bei 11.340 Euro und damit 993 Euro über dem Grundfreibetrag, der laut steuerring.de 2022 bei 10.347 Euro lag.

So berechnet sich der Rentenfreibetrag für die Jahre 2021 bis 2040:

Rentenbeginn steuerpflichtig steuerfrei 2021 81 Prozent 19 Prozent 2022 82 Prozent 18 Prozent 2023 83 Prozent 17 Prozent 2024 84 Prozent 16 Prozent 2025 85 Prozent 15 Prozent 2030 90 Prozent 10 Prozent 2035 95 Prozent 5 Prozent 2040 100 Prozent 0 Prozent

Am Ende des Arbeitslebens folgt optimalerweise der wohlverdiente Ruhestand. Können Paare einen gemeinsamen Renteneintritt vollziehen?

Rentenerhöhung: Warum müssen einige Rentner plötzlich Steuern zahlen?

Durch die Anpassung der Renten im Westen und Osten erhöht sich auch der steuerpflichtige Teil der Rente. Für einige Rentnerinnen und Rentner bedeutet das laut dem VLH, dass sie nun Steuern zahlen müssen.

Ein Beispiel: Lisa lebt in Berlin und ist genau wie Andrea im April 2021 in Rente gegangen. Ihre Jahresrente hat 2022 12.774 Euro betragen, ihr Rentenfreibetrag liegt also bei 2.427,06Euro. Mit einem steuerpflichtigen Rentenanteil von 10.346,94 Euro lag sie somit 2022 knapp unter dem Grundfreibetrag von 10.347 Euro.

Mit der Rentenerhöhung zum 1. Juli 2023 um 5,86 Prozent (Ost) erhält sie nun 748,56 Euro mehr im Jahr und hat damit eine Jahresrente von 13.522,56 Euro. Der steuerpflichtige Teil steigt somit abzüglich des Rentenfreibetrags auf 11.095,50 Euro und liegt nun 187,50 Euro über dem Grundfreibetrag, der 2023 auf 10.908 Euro gestiegen ist. Lisa ist also plötzlich steuerpflichtig und muss als Rentnerin eine Steuererklärung abgeben.

Laut dem VLH müssen sich plötzlich steuerpflichtige Rentnerinnen und Renter aber keine großen Sorgen vor einer hohen Steuerlast machen, denn es könnten beispielsweise Krankheitskosten, Handwerkerkosten und haushaltsnahe Dienstleistungen, Spenden und sogar Werbungskosten von der Steuer abgesetzt werden.

Übrigens: Für Rentnerinnen und Rentner, die neben der Rente noch soziale Unterstützung vom Staat erhalten, kann es sein, dass sie gar nichts von der Rentenerhöhung haben, weil diese direkt verrechnet wird. Außerdem ist auch die Doppelbesteuerung der Rente für einige Rentnerinnen und Rentner ein Problem.