Renten-Studie: Erhöht eine Abschaffung der Altersrente das Sterberisiko?

Führt ein späterer Eintritt in die Rente zu einem früheren Tod? Diese Frage wollte nun eine Studie beantworten. Sie kommt zu brisanten Ergebnissen.

Eine Abschaffung der vorgezogenen Altersrente wird kontrovers diskutiert. Umfragen hatten zuletzt ergeben, dass die Rente mit 63 so beliebt wie selten ist. Wegen des demografischen Wandels sind aber Lösungen im Gespräch, nach denen der Gang in die Rente nach hinten verschoben wird. Sogar die Rente mit 70 Jahren war schon Teil von Diskussionen. Ein Studie facht die Diskussionen um die Altersrente nun weiter an.

Studie zur Rente: Abschaffung der Altersrente könnte Sterberisiko erhöhen

Die Universität München hat zusammen mit der Universität Bonn eine eine langfristig angelegte Analyse durchgeführt. Für diese nutzten die Forscherinnen und Forscher Sozialversicherungsdaten aus Spanien, welche vor oder nach der Rentenreform von 1967 beginnen. In dem EU-Land war das Alter für die vorgezogene Altersgrenze in dem entsprechenden Jahr angehoben worden. Damals galt folgende Regelung in Spanien: Alle Arbeitstätigen, die vor dem 1. Januar 1967 zum ersten Mal in die Rentenkasse eingezahlt hatten, hatten weiterhin das Recht, mit 60 Jahren in Rente zu gehen. Alle Personen, die erst nach dem Stichtag ihren ersten Rentenbeitrag leisteten, durften erst mit 65 in Rente gehen. Eine gute Ausgangslage für eine Studie, welche das Sterberisiko in Verbindung mit einer späteren Rente untersuchen soll.

Die Autorinnen und Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass ein späteres Ausscheiden aus dem Erwerbsleben von einem Jahr das Risiko um 4,2 Prozent erhöht, im Alter zwischen 60 und 69 Jahren zu sterben. Bei Arbeitern mit niedrigem Qualifikationsniveau liegt das Risiko sogar bei 5,4 Prozent.

Renten-Studie: Arbeitsbedingungen sind entscheidend

Die Arbeitsbedingungen in den letzten Berufsjahren sind entscheidend für das Sterberisiko. In körperlich anstrengenden Berufen führt ein Verlust der Frührente laut der Studie eher zu einem schnellen Tod. Körperliche und psychosoziale Belastungen sind wichtige Faktoren. Erfolgserlebnisse am Arbeitsplatz führen hingegen dazu, dass keine negativen Auswirkungen einer späteren Rente zu erkennen sind. Ein schrittweiser Übergang in den Ruhestand kann positive Auswirkungen für ein längeres Leben haben. Personen, die eine Teilrente beanspruchen konnten, haben laut der Studie eine niedrigere Sterblichkeitsrate.

"Diese Ergebnisse zeigen, dass es keine einheitliche ‚Pauschallösung‘ für den Ruhestand geben kann", ziehen die Forscherinnen und Forscher ein Fazit: "Wir stellen fest, dass eine Politik, die den Zugang zum Vorruhestand generell abschafft, die sozioökonomischen Ungleichheiten bei der Lebenserwartung verschärfen kann."

