2025 steigt die Grundrente: Welche Rentner profitieren davon?

Selbst, wenn man ein Leben lang gearbeitet hat, reicht das Geld im Alter manchmal trotzdem nicht aus. Für eine finanzielle Entlastung kann in diesem Fall die Grundrente sorgen. Sie richtet sich an Rentnerinnen und Rentner, die trotz langer Versicherungszeiten nur ein schmales Auskommen haben. Für all jene gibt es nun eine gute Nachricht: Anfang 2025 soll die Grundrente erhöht werden.

Doch wie viel Euro mehr Grundrente landen dann auf dem Konto? Und wem steht die Leistung überhaupt zu? Antworten auf diese Fragen lesen Sie in diesem Artikel auf www.mainpost.de: Grundrente steigt: 2025 gibt es mehr Geld für bedürftige Rentner.

