Kann die Schwangerschaft bei der Rente angerechnet werden?

Wird eine Frau schwanger, darf sie in der Regel maximal bis zum Mutterschutz arbeiten. Dieser beginnt normalerweise sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und endet acht Wochen danach. Ausnahmen gibt es zum Beispiel bei Frühgeburten oder Mehrlingsschwangerschaften. Wenn Frauen in dieser Zeit allerdings nicht arbeiten, zahlen Sie in der Regel keine Beiträge zur Rentenversicherung. Aber kann die Schwangerschaft doch irgendwie zur Rente angerechnet werden?

Die Antwort lesen Sie in diesem Artikel auf www.mainpost.de: Zählt die Zeit der Schwangerschaft zur Rente?

Die Main-Post ist eine Medienmarke der Mediengruppe Pressedruck. Weitere Angebote sind die Augsburger Allgemeine, der Südkurier und ka-news.de. Im Verbund mit der Allgäuer Zeitung zählt die Mediengruppe Pressedruck zu den führenden Regionalmedien in Deutschland.