Rente erst mit 69? Wirtschaftsrat der CDU will Regelaltersgrenze anheben

Die Rente ist ein Sorgenkind in Deutschland. Auf immer mehr Rentner kommen immer weniger Versicherte. In einem Schreiben an die SPD-Spitze hat der Wirtschaftsrat der CDU nun einen Vorschlag zur Sicherung des Rentensystems gemacht: Die Regelaltersgrenze soll angehoben werden.

