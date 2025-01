Rente: Wann wird sie im Januar 2025 ausgezahlt?

Die Rente wird in Deutschland einmal im Monat überwiesen. Also so wie in aller Regel auch das Gehalt von Erwerbstätigen. Wann genau das Geld auf dem Konto der Bezugsberechtigten landet, ist exakt festgeschrieben. Zuständig für die Überweisung ist der Renten Service der Deutschen Post. Dieser orientiert sich bei den Terminen auch am jeweiligen Beginn des Rentenbezugs. Denn es gibt verschiedene Gruppen von Rentnern, zwischen denen unterschieden werden muss.

Wo der Unterschied zwischen diesen Gruppen liegt und an welchen Terminen die Rente für Januar 2025 auf dem Konto eingehen soll, verrät unser Artikel auf www.mainpost.de: Rente im Januar 2025: Wann ist die Auszahlung?

Die Main-Post ist eine Medienmarke der Mediengruppe Pressedruck. Weitere Angebote sind die Augsburger Allgemeine, der Südkurier und ka-news.de. Im Verbund mit der Allgäuer Zeitung zählt die Mediengruppe Pressedruck zu den führenden Regionalmedien in Deutschland.