Rente zwischen Ost und West: Gibt es einen Unterschied?

Auch wenn die Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland mittlerweile rund 35 Jahre her ist, gibt es nach wie vor Unterschiede. Bei einem Vergleich der durchschnittlichen Vollzeitgehälter, ergibt sich laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund derzeit eine Lohndifferent von 19 Prozent. Das ergibt eine Analyse der Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Allerdings sind auch die Lebenshaltungskosten in Ostdeutschland dem Deutschen Wirtschaftsinstitut zufolge je nach Region vier bis 5,5 Prozent niedriger als in Westdeutschland.

