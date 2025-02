Wenig Rente: Schauspielerin ist entsetzt, wie viel Rente sie bekommt - trotz hoher Einzahlungen

Das Rentenniveau in Deutschland liegt bei 48 Prozent. Dass die Rente also deutlich geringer als das vorherige Einkommen ausfällt, liegt auf der Hand. Für die Schauspielerin Katerina Jacob, die zum Beispiel aus der Serie „Der Bulle von Tölz“ bekannt ist, scheint die Rechnung aber besonders bitter zu sein. Ihren Angaben zufolge hat sie im Laufe ihres Berufslebens einen hohen sechsstelligen Betrag in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt und bekommt dafür nur knapp mehr als der Durschnitt der Deutschen.

