Teuerung bei der Rente: Wieso man dieses Jahr noch Rentenpunkte kaufen sollte

Eine höhere Rente? Davon träumen viele. Tatsächlich gibt es die Möglichkeit, Rentenpunkte bei der Deutschen Rentenversicherung zu kaufen. Etwa, um fehlende Beitragsjahre auszugleichen. Experten raten Kaufwilligen jedoch dazu, noch dieses Jahr zuzuschlagen. Denn zum Jahreswechsel schnellt der Preis für einen Rentenpunkt in die Höhe.

Warum das so ist, was man beim Kauf beachten soll und wer überhaupt dazu berechtigt ist, lesen Sie in diesem Artikel auf www.mainpost.de: Rente aufbessern: Warum Sie vor dem Jahresende noch schnell Rentenpunkte kaufen sollten.

