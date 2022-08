Diese Augsburger geben alten Rennrädern ein neues Leben

Nachhaltiger und günstiger als neu: Räder aus vergangenen Jahrzehnten sind extrem beliebt. Alexander Engel vom Magic Mungo Racing Team aus Augsburg weiß, worauf es zu achten gilt.

Mit einem weißen Tuch, das so aussieht, als sei es einmal ein T-Shirt gewesen, fährt Alexander Engel den roten Stahlrahmen entlang. An den Wänden hinter ihm hängen zahlreiche Felgen und Reifen, im Nebenraum dutzende alte Rennräder aus Frankreich, Italien und Deutschland, im Keller noch mal mindestens genauso viele. Das Reinigen ist ein wichtiger Schritt beim Aufbereiten von Fahrrädern. Die drei Mitglieder des Magic Mungo Racing Teams, neben dem 31-jährigen Engel gehören die Gründer Erik Berger und Sebastian Schmid dazu, sind Experten auf dem Gebiet.