Keine Payback-Punkte mehr: Rewe und Payback beenden ihre Zusammenarbeit

Rewe macht Schluss mit Payback-Punkten und will sein eigenes Bonusprogramm aufbauen. Der Entschluss betrifft auch Kunden von Penny und Toom.

Seit vielen Jahren werden Kunden an Rewe-Kassen gefragt, ob sie eine Payback-Karte besitzen, oder eine haben wollen. Damit wird bald Schluss sein. Der Konzern wird die Zusammenarbeit mit Payback zum Jahresende 2024 einstellen. Das gab Rewe am Montag bekannt. Die Abschaffung des Bonus-Programms betrifft neben Rewe-Kunden auch die von den Penny-Discountern und den Toom-Baumärkten. Penny und Toom gehören der Rewe Group an.

Rewe und Payback trennen sich: Rewe plant eigenes Bonusprogramm

Die Trennung von Rewe und Payback hatte sich in den letzten Wochen bereits angebahnt. Grund war die Summe von 150 Millionen Euro. Diese muss Rewe an Payback bezahlen, um an die Stammdaten aller Bonus-Sammlerinnen und -Sammler zu gelangen.

Ersatzlos gestrichen sollen die Paybackpunkte nicht werden. Rewe will nun ein eigenes Bonusprogramm aufbauen, welches auf Kundenbindung ausgelegt ist und einen Payback-Nachfolger darstellen soll. Für Payback dürfte die Trennung ein schwerer Schlag sein. Laut der Lebensmittelzeitung sammeln 17 der 31 Millionen Payback-Nutzer ihre Treue-Punkte bei Rewe oder Penny.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Rewe beendet Zusammenarbeit mit Payback – eine von mehreren Veränderungen

Für Rewe bedeutet der Abschied von Payback nicht die einzige weitreichende Änderung, welche die Kunden betrifft. Ab dem 1. Juli 2023 wird der Konzern auf Werbeprospekte in Papierform verzichten. In der Folge können die Werbeangebote via WhatsApp angefordert werden. Rewe nannte diesen Schritt eine "wichtige Entscheidung zum Wohle der Natur, der hoffentlich viele Wettbewerber im Lebensmitteleinzelhandel folgen werden".

Die Rewe Group hatte auch während der Fußball-WM 2022 in Katar für Schlagzeilen gesorgt. Wegen der Entscheidung der deutschen Nationalmannschaft, die One-Love-Binde nicht zu tragen, beendete Rewe die Partnerschaft mit dem DFB. Fußball-Sticker wurden in der Folge gratis an Fans ausgegeben.