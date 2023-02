Lebensmittel in Stahlbechern: Rewe testet neues Pfandsystem

Rewe hat ein neues Pfandsystem getestet: Kakao und Kaffeebohnen wurden in Edelstahlbehältern angeboten. "Anita in Steel" nennt sich das System, das schon bald bundesweit in Supermärkte einziehen will.

Bei Getränken sind Mehrwegflaschen schon lange üblich, bei anderen Produkten gibt es kaum Pfandsysteme. Das könnte sich bald ändern. Das Frankfurter Unternehmen Circolution hat ein Pfandsystem mit Edelstahlbehältern entwickelt. "Anita in Steel", wie die Becher heißen, wurde bereits in einem Rewe-Markt erfolgreich getestet, wie die Lebensmittel Zeitung berichtet.

Neues Pfandystem mit Stahlbechern: "Anita in Steel" bereits getestet

Die "Anita in Steel"-Becher sind laut Nestlé, gasdicht versiegelt und eignen sich bestens für Lebensmittel mit langer Haltbarkeit. Für Handel und Kunden läuft der Kauf genauso ab wie bei Getränken. An der Kasse wird das Pfand mitbezahlt und später kann der Becher am normalen Leergutautomaten eines teilnehmenden Supermarkts abgegeben werden und der Kunde bekommt das Pfand zurück. Nur die Siegel-Alufolie muss im gelben Sack entsorgt werden.

Nach der Rückgabe werden die Becher automatisiert gereinigt, kontrolliert und für einen neuen Lebenszyklus ausgeliefert. Die Kunststoffkappen, die sich auf den Bechern befinden, werden nicht mehrmals verwendet. Stattdessen werden sie zu neuen recycelt.

Rewe hat neues Pfandsystem mit Nestlé-Produkt getestet

Bei dem Test in einer Rewe-Filiale wurden zunächst drei Produkte in den neuen Pfandbechern verkauft: "Nesquik" von Nestlé, "Hoppenworth & Ploch" sowie "BE.AN". Der Verkaufspreis ist der gleiche wie in der herkömmlichen Verpackung. Für den Becher wird zusätzlich Pfand in Höhe von 2,50 Euro berechnet.

Neues Pfandystem "Anita in Steel": Weitere Produkte sollen hinzukommen

In den kommenden Monaten sollen weitere Produkte in den Mehrwegbechern in weiteren Supermärkten verkauft werden. Circolution sucht derzeit nach Herstellern von gemahlenem und löslichem Kaffee, Mischgetränken, Kaffeeersatz, italienischem Espresso, türkischem Kaffee sowie rohem Kakao. Wird die Testphase erfolgreich abgeschlossen, soll das Pfandsystem im gesamten Bundesgebiet ausgerollt werden.