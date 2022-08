Angebote per WhatsApp: Rewe setzt nun auf digitale Prospekte

Rewe will bis Juli 2023 Handzettel und Werbeprospekte verbannen. Die Supermarkt-Kette setzt nun auf digitale Prospekte, Angebote werden per WhatsApp verschickt.

Die Ära der Handzettel und Werbeprospekte, welche im Briefkasten landen, scheint sich so langsam dem Ende zuzuneigen. 28 Milliarden der Prospekte landen jährlich in den Briefkästen der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher, was sich nun ändern wird. Die voranschreitende Digitalisierung und das Streben nach mehr Nachhaltigkeit haben diese Entwicklungs längst angestoßen. Mit Rewe hat eine der größten deutschen Supermarkt-Ketten bereits angekündigt, bis zum Juli 2023 die Verteilung der klassischen Prospekte einzustellen. Stattdessen geht Rewe nun einen neuen Weg, welcher in Deutschland bislang einzigartig ist.

Digitale Prospekte: Rewe schickt Angebote per WhatsApp

Ab sofort können sich Kundinnen und Kunden der Supermärkte von Rewe Angebote via WhatsApp schicken lassen. Das teilte der Konzern in einer Pressemitteilung mit. Damit schwingt sich Rewe zum ersten Einzelhändler in Deutschland auf, welcher digitale Prospekte auf die Handys seiner Kundinnen und Kunden sendet. Rewe hat den WhatsApp-Service laut eigenen Angeboten vorher getestet und sei auf ein großes Interesse gestoßen.

"Mit Meta und WhatsApp haben wir einen weiteren guten Weg gefunden, der unseren Kund:innen regionale Angebote und relevante Informationen auf eine leicht zugängliche Art und Weise bietet", zeigt sich Bastian Tassew, Head of CRM & Owned Media bei Rewe, zufrieden. Tassew zeigt vor allem das Argument der Nachhaltigkeit als Grund für die weitreichenden Neueringen auf. Rewe verfolge "seit Jahren in ihrer Unternehmensstrategie konsequent die Nachhaltigkeit und transformiert in diesem Sinn sukzessive und erfolgreich Prozesse und Angebote, vor allem auch mittels Digitalisierung". Durch die logistischen und produktionstechnischen Einsparungen dürfte aber auch ein finanzieller Aspekt eine Rolle spielen.

Video: SAT.1

Rewe: Für Whatsapp-Angebote anmelden – so funktioniert es

Die Anmeldung für die WhatsApp-Angebote ist für alle Interessenten kostenlos. Sie funktioniert über die Website von Rewe. Es muss die Postleitzahl angegeben werden, damit dann regionale Angebote und Informationen aus den jeweiligen Supermärkten auf die Apps der Kundinnen und Kunden geschickt werden können.

Rewe verspricht, dass alle Abonnenten der WhatsApp-Angebote keine Sorge vor Spam-Nachrichten haben müssten. Außerdem kann das Abo der digitalen Prospekte schnell und einfach beendet werden. Dazu muss einfach das Wort "Stop" in den Chat geschickt werden.

Anmeldung für WhatsApp-Angebote von Rewe

Die Anmeldung für die digitalen Prospekte von Rewe gelingt in wenigen Schritten. Diese sind im Folgenden zum besseren Verständnis aufgelistet.

Lesen Sie dazu auch

Die Website rewe.de/whatsapp aufrufen. Auf den Link klicken, der auf der Seite angezeigt wird. Dieser führt direkt zum WhatsApp-Chat mit Rewe . Falls WhatsApp am PC genutzt wird, muss der QR-Code gescannt werden, welcher auf der Seite von Rewe abgebildet wird. Im Chat kann eine Postleitzahl angegeben werden, welche die Rewe-Supermärkte in der Nähe identifiziert. Die entsprechenden Märkte, für die Interesse besteht, können auch über eine Standort-Suche herausgesucht werden. Wer die digitalen Prospekte nicht mehr per WhatsApp erhalten will, muss lediglich das Wort "Stop" in den Chat schreiben.