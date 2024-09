Hofpfisterei ruft Produkt zurück: möglicherweise Teile von Teigschaber in Broten

Die Ludwig Stocker Hofpfisterei GmbH hat am Montag über einen Rückruf informiert. Betroffen davon sind Bauernbrote der Sorte „Pfister Öko-Schranne“, die am Montag (9. September) verkauft wurden. Der Paketversand und der Wiederverkauf sind nicht von dem Rückruf ausgeschlossen.

Hofpfisterei-Rückruf: Teigschaber in Produktionsstätte beschädigt

In einzelnen Broten könnten sich Plastikteile befinden. In der Produktion wurden bei einem Teigschaber aus weißem Hartplastik fehlende Bruchstücke festgestellt.

Die Hofpfisterei rät in einer Mitteilung, das betroffene Produkt nicht zu verzehren. Verbraucherinnen und Verbraucher, die das betroffene Brot am Montag gekauft haben, können es in der Bäckerei, in der sie es gekauft haben, zurückgeben. Der Kaufpreis wird in voller Höhe erstattet.

Plastikteile können zu Verletzungen im Mund- und Rachenraum führen

Plastikteile sowie metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Holzsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum. Auch innere Verletzungen und Blutungen können nicht ausgeschlossen werden.