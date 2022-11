Rückrufe bei Kaufland: Fischfrikadellen und Spaghetti betroffen

Schon wieder gibt es Rückrufe bei Kaufland. Der Discounter ruft Fischfrikadellen und Spaghetti zurück. Welche Produkte konkret betroffen sind, lesen Sie hier.

Erst vor wenigen Tagen hat der Discounter Kaufland Pistazienkerne zurückgerufen, jetzt gab es die nächsten Rückrufe. Dieses Mal geht es um Fischfrikadellen und Spaghetti.

Rückruf bei Kaufland: Möglicherweise Listerien in Fischfrikadellen

Bei einer Kontrolle am Produktionsstandort wurde Listerien-Bakterien in den Frikadellen festgestellt, so die dänische Firma Jeka Fish. Von dem Rückruf betroffen ist das Produkt "Fischfrikadelle, angeboten in der Frische-Theke", das in den Kaufland-Filialen vom 1. August bis zum 15. November angeboten wurde. Das Produkt wurde in Märkten in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft. Lediglich die Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 12. Januar 2024 bis zum 10. April 2024 sind betroffen.

Listerien in Lebensmitteln: Das können die Folgen sein

Nach dem Verzehr von betroffenen Lebensmitteln können Listerien Übelkeit, Erbrechen und Durchfall hervorrufen. Nach einer längeren Inkubationszeit können auch grippeähnliche Symptome auftreten. Dabei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet.

Kaufland ruft auch Spaghetti zurück

Neben den Fischfrikadellen ruft Kaufland aktuell auch Spaghetti zurück. Konkret handelt es sich um das Produkt "K-Classic Spaghetti mit Tomatensoße und geriebenem Hartkäse" des Herstellers Rizzi Group mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15. August 2023. Es wurde in Märkten in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland verkauft. Laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wurde eine "sensorische Auffälligkeit des Hartkäses festgestellt". Es wurde mittlerweile aus dem Verkauf genommen.

Rückrufe bei Kaufland: Produkte können zurückgegeben werden

Wer die betroffenen Spaghetti oder die Fischfrikadellen bereits gekauft hat, kann sie in allen Kaufland-Filialen zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet. Ein Kassenbon muss nicht vorgelegt werden.

