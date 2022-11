Warnung vor Schimmelpilzgift: Kaufland ruft Pistazien zurück

Pistazienkerne von Kaufland können das Schimmelpilzgift Ochratoxin A enthalten. Deshalb werden die entsprechenden Produkte jetzt zurückgerufen.

Kaufland ruft Pistazienkerne zurück. Konkret geht es dabei um das Produkt "K Classic Pistazienkerne" ohne Schale, geröstet, ungesalzen" vom Hersteller Carl Wilhelm Clasen GmbH. Wie das Unternehmen mitteilt, seien bei einer Routineuntersuchung erhöhte Gehalte des Schimmelpilzgiftes Ochratoxin A festgestellt worden. Ein gesundheitliches Risiko könne bei langfristigem Verzehr nicht ausgeschlossen werden.

Rückruf bei Kaufland: Diese Pistazienkerne sind betroffen

Von dem Rückruf bei Kaufland ist das Produkt "K Classic Pistazienkerne ohne Schale, geröstet, ungesalzen" in der 100-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.04.2023 betroffen. Zurückgerufen wurde die Charge 21029/220726001 mit der Global Trade Item Number (GTIN) 4063367131189. Das Produkt wurde in Märkten in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen und im Saarland verkauft.

Kaufland hat die betroffenen Pistazienkerne aus dem Verkauf genommen. Wer bereits ein betroffenes Produkt gekauft hat, kann dieses in allen Kauflandfilialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet. Ein Kassenbon muss nicht vorgelegt werden.

Auch Aldi-Nord ruft Pistazienkerne zurück

Auch Aldi-Nord ruft aktuell Pistazienkerne zurück. Dabei handelt es sich um die Sorten "Trader Joe's Pistazien Kerne geröstet" und "Trader Joe's Pistazien Kerne geröstet & gesalzen" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 25.03.2023 und 26.03.2023. Auch bei diesen Produkten wurde ein erhöhter Gehalt an Ochratoxin A nachgewiesen.

Rückruf bei Kaufland: Schimmelpilzgift Ochratoxin A kann krebserregend wirken

Ochratoxin A wird auf natürliche Weise von Schimmelpilzen gebildet und kommt in verschiedenen Lebensmitteln wie etwa Getreide, Fleischkonserven, Obst oder Käse vor. Es kann krebserregend auf die Nieren wirken, weswegen bestimmte Grenzwerte festgelegt wurden.