Häagen-Dazs weitet Rückruf aus: Mehrere Eis-Produkte betroffen

In drei Produkten der Marke Häagen-Dazs könnten sich Rückstände eines Pflanzenschutzmittels befinden. Deshalb ruft der Hersteller jetzt sein Eis zurück.

Seit Anfang Juli laufen in anderen europäischen Ländern Rückrufe der Marke Häagen-Dazs. Eine Woche später wurde dann auch in Deutschland gehandelt. Der Hersteller General Mills rief in Kooperation mit Genuport Trade GmbH erst drei Eis-Produkte zurück, mittlerweile sind es 15. In diesen können sich laut Produktwarnung.eu Rückstände von 2-Chlorenthanol befinden.

Rückruf: Diese Häagen-Dazs-Produkte sind betroffen

Nachdem im vergangenen Monat nur drei Eissorten von Häagen-Dazs zurückgerufen wurden, weitete der Hersteller den Rückruf Anfang August deutlich aus. Diese Produkte sind betroffen:

Belgian Chocolate 460 ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4261393, 4266591, 4274264, 4274265

460 ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4261393, 4266591, 4274264, 4274265 Macadamia Nut Brittle 460ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4269915, 4266573, 4269916A, 4274269, 4274270, 4274276

460ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4269915, 4266573, 4269916A, 4274269, 4274270, 4274276 Cookies & Cream 460ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4262902, 4275417, 4275418, 4277964

460ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4262902, 4275417, 4275418, 4277964 Vanilla Caramel Brownie 460ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4262896, 4271705, 4275414, 4276211, 4276212

460ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4262896, 4271705, 4275414, 4276211, 4276212 Macadamia Nut Brittle 95ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4271471, 4274744

95ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4271471, 4274744 Vanilla Caramel Brownie 95ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Charge: 4264980

95ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Charge: 4264980 Belgian Chocolate 95ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4261714, 4268647, 4274657

95ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4261714, 4268647, 4274657 Cookies & Cream 95ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Charge: 4264960

95ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Charge: 4264960 Pralines & Cream 460ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Charge: 4280218

460ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Charge: 4280218 Duo Belgian Chocolate & Strawberry 420ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4271150, 4273238

420ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4271150, 4273238 Duo Vanilla Bownie & Raspberry 420ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Charge: 4259480

420ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Charge: 4259480 Duo Vanilla Hazelnut & Caramel 420ml, MHD: 16.03.2023 – 29.04.2023, Chargen: 4265472, 4274337

Im Juli wurden bereits diese drei Produkte zurückgerufen:

Häagen-Dazs Vanilla 460 ml, MHD: 21.05.2023

460 ml, MHD: 21.05.2023 Häagen-Dazs Vanilla 95ml, MHD: 21.05.2023

95ml, MHD: 21.05.2023 Häagen-Dazs Classic Collection 4 x 95 ml 380 ml, MHD: 21.05.2023

Rückruf von Häagen-Dazs: Verkaufspreis wird erstattet

Wer eins der betroffenen Produkte gekauft hat, kann dieses in den Handel zurückbringen. Dort wird der Verkaufspreis dann erstattet. Andere Produkte der Marke Häagen-Dazs sollen nicht betroffen sein und können weiterhin verzehrt werden.

Rückruf von Häagen-Dazs: Ethylenoxid kann Krebs erzeugen

2-Chlorenthanol ist ein Abbauprodukt von Ethylenoxid. Bei Ethylenoxid handelt es sich um ein Pflanzenschutz- und Begasungsmittel, das zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen eingesetzt wird. Es ist laut der Verbraucherzentrale NRW in der Lebensmittelproduktion in Europa verboten, weil es das Erbgut verändern und Krebs erzeugen kann.

