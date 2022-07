Häagen-Dazs ruft Eis zurück: Diese Produkte sind betroffen

In drei Produkten der Marke Häagen-Dazs könnten sich Rückstände eines Pflanzenschutzmittels befinden. Deshalb ruft der Hersteller jetzt sein Eis zurück.

Seit fast einer Woche laufen in anderen europäischen Ländern Rückrufe der Marke Häagen-Dazs. Jetzt wird auch in Deutschland gehandelt. Der Hersteller General Mills ruft in Kooperation mit Genuport Trade GmbH die Eis Produkte "Häagen-Dazs Vanilla / Classic Collection" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 21.05.2023 zurück. In diesem Produkt können sich laut Produktwarnung.eu Rückstände von Ethylenoxid befinden.

Von dem Rückruf betroffen sind drei Produkte des Herstellers. Darunter ist das "Häagen-Dazs Vanilla 460 ml" mit dem Barcode 3415581101010, das "Häagen-Dazs Vanilla 95ml" mit dem Barcode 341558131171 und das "Häagen-Dazs Classic Collection 4 x 95 ml (380 ml)" mit dem Barcode 3415581505719. Bei allen drei Produkten ist das Mindesthaltbarkeitsdatum der 21.05.2023.

Rückruf von Häagen-Dazs: Verkaufspreis wird erstattet

Wer eins der betroffenen Produkte gekauft hat, kann dieses in den Handel zurückbringen. Dort wird der Verkaufspreis dann erstattet. Andere Produkte der Marke Häagen-Dazs sollen nicht betroffen sein und können weiterhin verzehrt werden.

Rückruf von Häagen-Dazs: Ethylenoxid kann Krebs erzeugen

Bei Ethylenoxid handelt es sich um ein Pflanzenschutz- und Begasungsmittel, das zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen eingesetzt wird. Es ist laut der Verbraucherzentrale NRW in der Lebensmittelproduktion in Europa verboten, weil es das Erbgut verändern und Krebs erzeugen kann.

Rückruf bei dm: Kleinteile können sich von Baby-Schnullerkette lösen

Erst am Mittwoch gab es einen Rückruf bei Drogeriemarktkette dm. Betroffen davon sind die Babylove-Schnullerketten, bei denen sich verschluckbare Kleinteile vom Befestigungshaken ablösen könnten. Kunden werden darum gebeten, das Produkt "nicht zu verwenden und ungeöffnet oder auch wenn bereits von der Packung abgelöst" in die dm-Filiale zurückzubringen.

