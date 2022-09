Metallteile im Ziegenkäse: Hersteller ruft mehrere Produkte zurück

Die Firma Lactalis Deutschland GmbH ruft mehrere Ziegenkäse-Produkte zurück. Diese wurden unter anderem bei Lidl, Pierre Meyer, Edeka und Aldi Süd verkauft.

Die Lactalis Deutschland GmbH ruft mehrere Ziegenkäse-Produkte zurück. Das ist bereits seit wenigen Tagen bekannt. Bei Untersuchungen nach dem ersten Rückruf habe das Unternehmen mit Sitz in Kehl (Ortenaukreis) weitere Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) der in Frankreich hergestellten Lebensmittel ermitteln können, in denen sich metallische Fremdkörper befinden könnten.

Von dem Rückruf betroffen sind die Produkte "Milbona Ziegenweichkäse", "Chêne d’Argent Ziegenkäserolle", "Roi de Trèfle Saint Maure Ziegenrolle", "Gut & Günstig Französischer Ziegen-Weichkäse", "Cabriolait Französischer Weichkäse aus pasteurisierter Ziegenmilch", "Président Saint Maure Weichkäse-Rolle" und "Président Ziegenkäse 1kg".

Rückruf: Käse unter anderem bei Lidl, Pierre Meyer, Edeka und Aldi Süd verkauft

Seit Ende August werden diese Käseprodukte in Deutschland unter anderem bei Lidl, Pierre Meyer, Edeka und Aldi Süd verkauft. Mittlerweile wurde der Verkauf gestoppt. Verbraucher, die eines der betroffenen Produkte gekauft haben, sollten dieses nicht verzehren und es entsorgen oder zum Supermarkt zurückbringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbeleg erstattet.

pruduktwarnung.eu warnt davor, dass Fremdkörper in Lebensmitteln nach dem Verzehr zu inneren Verletzungen und Verletzungen im Mund- und Rachenraum führen können. In einem solchen Fall, sollte man einen Arzt kontaktieren.

Käse-Rückruf: Diese Produkte sind betroffen

Milbona Ziegenweichkäse 200 Gramm von Lidl (MHD: 01.10.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 15.10.2022)

200 Gramm von (MHD: 01.10.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 15.10.2022) Chêne d’Argent Ziegenkäserolle 200 Gramm von Lidl (MHD: 01.10.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 15.10.2022)

200 Gramm von (MHD: 01.10.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 15.10.2022) Roi de Trèfle Saint Maure Ziegenrolle 200 Gramm von Aldi Süd (MHD: 22.09.22 bis 06.10.2022)

200 Gramm von (MHD: 22.09.22 bis 06.10.2022) Gut & Günstig Französischer Ziegen-Weichkäse 200 Gramm von Edeka (MHD: Bis zum 15.10.2022)

200 Gramm von (MHD: Bis zum 15.10.2022) Cabriolait Französischer Weichkäse aus pasteurisierter Ziegenmilch 200 Gramm von Pierre Meyer (MHD: 04.10.2022, 11.10.2022).

200 Gramm von (MHD: 04.10.2022, 11.10.2022). Président Saint Maure Weichkäse-Rolle 200 Gramm (MHD: 02.10.2022 bis 19.10.2022)

200 Gramm (MHD: 02.10.2022 bis 19.10.2022) Président Ziegenkäse 1kg (MHD: 31.10.2022)

