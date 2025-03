Rückruf bei bekanntem Fitness-Shop: Proteinpulver kann Plastikteile enthalten

Der bekannte deutsche Fitness-Shop Body Attack ruft vorsorglich eine Charge seines Vanilla-Proteinpulvers zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, seien defekte Messlöffel festgestellt worden, die durch einen Fehler in der Abfüllmaschine entstanden seien. Weitere Untersuchungen hätten dann ergeben, dass ein Sieb in der Abfüllmaschine beschädigt worden sei, wodurch Plastikteile in die Dosierschnecke gelangt seien.

Dieses Proteinpulver ist vom Rückruf bei Body Attack betroffen

Es werde derzeit untersucht, erklärt Body Attack Sports Nutrition in einer Mitteilung (externer Link), „warum dieser Fehler nicht sofort erkannt wurde“. Dieses Produkt ist von dem Rückruf betroffen:

Body Attack, „Power Protein 90“, Vanilla-Flavour - in der 2-Kilogramm-Dose

Chargennummer 60641068

Mindesthaltbarkeitsdatum: 12/2026

Die Produkte von Body Attack können im Online-Handel, aber auch teilweise im stationären Handel gekauft werden. So gibt es beispielsweise in der Augsburger Innenstadt einen „Body Attack Premium Store“. Kundinnen und Kunden, die ein Proteinpulver gekauft haben, das von dem Rückruf betroffen ist, sollen sich für die Rückerstattung des Kaufpreises an den Store wenden, wo der Artikel gekauft wurde, schreibt das Unternehmen.

Rückruf bei Body Attack: Proteinpulver kann Plastikteile enthalten

Laut dem Portal lebensmittelwarnung.de, das vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) betrieben wird, sind insgesamt zehn Bundesländer von dem Rückruf betroffen. Das sind: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und Niedersachsen.

Die Seite produktwarnung.eu, die den Rückruf ebenfalls veröffentlichte, warnt vor Gesundheitsgefahr beim Verzehren des Proteinpulvers. Kunststoffsplitter könnten zu „ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen“, heißt es dort. Deshalb sollten die Verbraucherinnen und Verbraucher die betroffenen Artikel nicht verwenden.