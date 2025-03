Rückrufe bei Aldi: Zwei Produkte betroffen – Schokolade und Mayonnaise

Aldi ruft aktuell zwei Produkte aus seinem Sortiment zurück und warnt Verbraucher vor möglichen gesundheitlichen Risiken. Betroffen ist einerseits eine Mayonnaise, außerdem geht es um eine Schokoladensorte.

In beiden Fällen können die Lebensmittel Verunreinigungen enthalten und sollten nicht verzehrt werden. Kunden können die betroffenen Artikel in den Filialen zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.

Rückrufe bei Aldi: Warnung vor verunreinigter Mayonnaise

Das Unternehmen Homann Feinkost ruft vorsorglich verschiedene Tuben mit Salat-Mayonnaise und Remoulade zurück. Betroffen seien ausschließlich 200-Milliliter-Alu-Tuben mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten.

Grund für den Rückruf sind mögliche Fremdkörper in den Tuben, die durch Abweichungen in der Produktion entstanden sind. Der Rückruf betrifft die „Delikato Delikatess Mayonnaise mit 80 Prozent Rapsöl“, die sowohl bei Aldi Nord als auch Aldi Süd verkauft wird. Übersicht:

Produkt: Delikato Delikatess Mayonnaise mit 80 Prozent Rapsöl (200-ml-Alu-Tube)

Mindesthaltbarkeitsdaten: 30.03.25, 31.03.25 und 02.05.25 bis 09.05.25

Chargennummern: 10678111, 10678112, 10678380, 10678461, 10678462, 10678463, 10678464, 10678411

Kunden sollten die betroffenen Produkte nicht verzehren, da sich Kunststoffteile in der Mayonnaise befinden könnten, die beim Verschlucken gesundheitliche Risiken bergen. Eine Rückgabe ist in allen Aldi-Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises (auch ohne Kassenbon) möglich.

Aldi-Rückruf: Schokolade kann Metall-Fremdkörper enthalten

Auch eine Schokoladensorte von Aldi Süd ist von einem Rückruf betroffen: Bei Qualitätskontrollen wurden Metallteile in bestimmten Tafeln des Produkts „Choceur Choco Changer Vollmilch Karamell Meersalz“ festgestellt.

Der Hersteller „Libeert MV“ und Aldi Süd warnen dringend vor dem Verzehr, da Metallteile zu Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen führen können. Übersicht:

Produkt: Choceur Choco Changer, Sorte Vollmilch Karamell Meersalz

Mindesthaltbarkeitsdatum: 24.10.2025

Vertrieb: Aldi Süd in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen

Fremdkörper in Lebensmitteln können während der Produktion oder bereits bei der Ernte in die Produkte gelangen. Metallteile stellen dabei ein besonderes Gesundheitsrisiko dar, weshalb der Discounter ausdrücklich vor dem Verzehr warnt. Auch hier ist eine Rückgabe in allen Aldi-Süd-Filialen für eine Erstattung des Verkaufspreises möglich.

