Grün, knackig, lecker: So wird der Garten zum Salatbuffet

Grün oder rot, zart oder knackig, rund oder zackig? Grüner Salat kommt in einer bunten Vielfalt auf den Tisch. Jetzt ist es Zeit, sich eine solche Auswahl in den Garten oder aufs Hochbeet zu holen.

Der Urform des Salates am nächsten sind Pflücksalate, deshalb gelingen sie auch am zuverlässigsten und schnellsten. Fast jeder Jungpflanzenanbieter hat Eichblatt und „Lollo“ in rot und grün im Sortiment, der grüne kommt auch ein paar Tage früher zur Ernte.

Pflücksalat: Die unkomplizierten Klassiker

„Normaler“ Kopfsalat ist schon etwas schwieriger. Ein Kopf bildet sich nur, wenn zum Beginn dieses Prozesses, der für die Pflanze sehr „anstrengend“ ist, alles stimmt: lockerer, leicht feuchter und nahrhafter Boden, ausreichend Platz und Sonne. Leider gehen auch Schnecken leichter an den Kopfsalat.

Noch lieber ist ihnen nur Eissalat mit seinem besonders knackigen Blatt. Weil er bis zur Kopfbildung besonders lange Zeit benötigt, ist er für Einsteiger am wenigsten geeignet.

Zum Sommer hin empfehlen sich vor allem Romanasalate. Sie sind besonders hitzefest. Man kennt sie als „Salatherzen“ aus dem Supermarkt, sie lassen sich aus dem eigenen Garten mit etwas mehr Umblättern für die Küche ernten.

Platz, Wasser, Licht: Worauf es bei der Pflanzung ankommt

Schwer fällt es auch erfahrenen Gärtnern, den noch kleinen Setzlingen ausreichend Platz zu geben. Abstände von 25 bis 30 cm sind nötig. Die Ballen kommen nur zur Hälfte in den Boden. Gießt man sie nicht mit der Brause, sondern mit feinem Strahl aus der Gießkanne an, schließen sich die Lücken zwischen Ballen und Boden und die Wurzeln fassen dann schnell Fuß. Steht der Ballen über dem Boden, bleibt später ein kleiner Luftraum zwischen Salatkopf und Boden: mehr Durchlüftung vermindert Fäulnis. Auch das Abschneiden des fertigen Kopfes gelingt leichter, der zudem auch sauberer bleibt.

Eine noch größere Sortenvielfalt erschließt sich, wer Jungpflanzen selbst anzieht. Alle Kopfsalatverwandten haben übrigens eine Keimhemmung über 15 Grad. Wer im Wohnzimmer aussät, hat ein ganz schlechtes Keimergebnis. Zumindest die ersten zwei, drei Tage, – besser aber die ganze Zeit – steht die Anzucht lieber kühl. Sobald sich Grün zeigt, ist auch viel Licht nötig.

Am schnellsten gelingt Schnittsalat: Dazu sät man Salat in Reihen wie Spinat aus, gern auch in bunter Sortenmischung, und kann nach gut fünf Wochen schon ernten.

Zur Person: Marianne Scheu-Helgert ist gelernte Gärtnerin und leitete die Bayerische Gartenakademie in Veitshöchheim.