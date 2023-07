Wieder Salmonellen: Ferrero stoppt Produktion in Belgien

Schon 2022 stoppte Ferrero in Belgien wegen Salmonellen die Produktion. Nun gibt es einen erneuten Ausbruch. Gefahr für Schokoliebhaber besteht aber wohl nicht.

Der Schokoladenhersteller Ferrero hat die Produktion in einem Werk in Belgien eingestellt. Der Grund: In der Fabrik in Arlon wurden Ende Juni 2023 Salmonellen entdeckt. Daraufhin sei es zu einem Produktionsstopp gekommen, erklärte eine Sprecherin von Ferrero gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Etwa zwei Wochen lang ist die Süßwarenfabrik nun geschlossen und wird gereinigt.

Die Sprecherin betonte allerdings, dass es um eine reine Vorsichtsmaßnahme handele: In den Überprüfungen der Lebensmittel habe es kein Produkt gegeben, in dem tatsächlich Salmonellen gefunden worden seien. Schokoladenfreunde dürfen deshalb aufatmen: Lebensmittelrückrufe oder Warnungen gibt es für Kinder-Produkte wie Kinder-Riegel und Co. nicht.

Salmonellen bei Ferrero 2023: Kein Rückruf

Der Salmonellenausbruch weckt Erinnerungen an vergangenes Jahr. Im April 2022 musste Ferrero zahlreiche Kinder-Produkte zurückrufen. Darunter waren Überraschungseier, Schokobons und Mini Eggs. Damals handelte es sich um dasselbe Werk in Belgien, in dem auch nun die Bakterien festgestellt wurden.

Hunderte Menschen waren damals nach dem Genuss der Ferrero-Produkte erkrankt. Erst im September 2022 gingen nach dem Vorfall wieder Produkte vom Band der belgischen Fabrik. Das Werk in Arlon gilt als wichtiger Standort für Ferrero.

Nach dem Salmonellenausbruch im Frühjahr 2022 bei Ferrero ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen den Süßwarenhersteller. Foto: Eric Lalmand/BELGA, dpa (Archivbild)

Salmonellen sind Bakterien, die Durchfall, Magenkrämpfe und Fieber auslösen können. Eine Salmonellen-erkrankung gehört zu den am häufigsten durch Lebensmittel übertragenen Infektionen. Besonders für Babys, Kleinkinder sowie ältere Menschen können sie gefährlich werden.

Lesen Sie dazu auch