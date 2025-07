Diese Symptome können auf eine Schilddrüsenüberfunktion bei Katzen hindeuten

Die Schilddrüse ist das Gaspedal des Körpers. Das gilt auch für Katzen. Tierärztin Anja Kittner aus Oberndorf am Lech, weiß, wozu das Organ gut ist: „Die Schilddrüse befindet sich am Hals der Katze und produziert lebenswichtige Hormone wie etwa T4 (Thyroxin), T3 (Trijodthyronin) oder das sogenannte Calcitonin. Diese Hormone sind essenziell für die Entwicklung und den Stoffwechsel der Katzen.“ Doch im Alter macht dieses Gaspedal bei Katzen oft Probleme. Etwa zehn Prozent der Tiere im Alter von über zehn Jahren haben eine Schilddrüsenüberfunktion.

Diese zeigt sich zu Beginn der Erkrankung mit unspezifischen Symptomen wie Erbrechen, Durchfall, gesteigertem Appetit, vermehrter Wasseraufnahme und vermehrtem Urinabsatz. „Im weiter fortgeschrittenem Stadium zeigen die Tiere oft eine erhöhte Atemfrequenz, häufiges Miauen, gesteigerte Aggressivität, Unruhe, erhöhten Herzschlag oder ein ungepflegtes Haarkleid. Aber auch auftretende Symptome wie Teilnahmslosigkeit und fehlender Appetit sind möglich“, erklärt die Tierärztin.

Unentdeckte Erkrankung kann lebensbedrohlich werden

Die Ursache der Schilddrüsenüberfunktion sind häufig gutartige Veränderungen oder Tumore der Schilddrüse, sogenannte „Adenome“. „Sehr selten, bei etwa zwei Prozent aller Fälle, sind bösartige Tumore der Grund“, so Kittner. Eine Unterfunktion ist bei Katzen im Gegensatz zu Hunden sehr selten. „Diese kann entweder genetisch bedingt sein oder durch die Therapie einer Überfunktion ausgelöst werden. Dazu zählt etwa die chirurgische Entfernung der Schilddrüse“, sagt die Expertin.

Bleibt die Krankheit unentdeckt oder nehmen Halter die Symptome nicht ernst genug, kann dies für die Gesundheit des Tieres schwerwiegende Folgen haben. „Die gesteigerte Produktion der Schilddrüsenhormone kann sich negativ auf andere Organe auswirken. Es kann zu Herzerkrankungen und gesteigertem Blutdruck kommen, bis hin zu Herzversagen“, so Kittner. Ebenso können auch Organe wie Nieren oder Leber geschädigt werden.

Viele der Tiere zeigen zudem Magen-Darm-Probleme, da durch den schnelleren Transport des Futters durch den Darm oft weniger Nährstoffe aufgenommen werden und es so zu Durchfällen kommt. „Katzen mit Schilddrüsenüberfunktion haben oft einen erhöhten arteriellen Blutdruck, der selten auch zu Netzhautblutungen im Auge und zu Blindheit führen kann“, so Kittner. Da es keine Möglichkeit gibt, der Erkrankung vorzubeugen, sind regelmäßige Tierarztbesuche und Blutkontrollen ab einem bestimmten Alter der Katze ratsam. Die Diagnose erfolgt über eine einfache und günstige Blutuntersuchung.

Behandlung mit Medikamenten

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Schilddrüsenüberfunktion zu therapieren. „Man kann sie mit Medikamenten unterdrücken. Das ist eine recht kostengünstige Therapiemöglichkeit“, erklärt Kittner. Dabei werden sogenannte „Thyreostatika“ (hemmen die Produktion und Freisetzung der jeweiligen Hormone) in Tabletten- oder Saftform gegeben. „Wichtig ist dabei, dass diese Medikamente täglich und bis zum Lebensende der Katze gegeben werden müssen. Das heißt, die Erkrankung wird nur unterdrückt und tritt wieder auf, sobald die Medikamente abgesetzt werden“, sagt die Tierärztin.

Während der Therapie ist eine engmaschige Kontrolle der Blutwerte wichtig, da es bei der Erkrankung oft zu einer gesteigerten Durchblutung der Nieren kommt. Das kann dazu führen, dass Nierenerkrankungen nicht sofort erkannt werden. Alternativ gibt es auch Spezialfutter, mit dem die Schilddrüsenüberfunktionen der Katze kontrolliert werden kann. „Diese Diät hat einen geringen Jodgehalt, was wiederum dazu führt, dass weniger T3 und T4 Hormone gebildet werden. Wichtig dabei ist, eine Umstellung auf dieses Futter nur unter tierärztlicher Kontrolle durchzuführen“, sagt Kittner.

Auch eine Heilung ist möglich

Eine andere Möglichkeit der Behandlung oder sogar Heilung ist, die Schilddrüse chirurgisch zu entfernen oder das Schilddrüsengewebe durch radioaktives Jod zu zerstören. „Die Entfernung empfiehlt sich vor allem, wenn es sich bei der Veränderung um einen bösartigen Tumor handelt. Diesen Eingriff sollte man in spezialisierten Kliniken vornehmen lassen, da das Narkoserisiko und die Komplikationsrate hoch sind“, so Kittner.

Bei der Radiojodtherapie wird dem Tier radioaktives Jod injiziert, welches sich in der Schilddrüse anreichert und die Zellen zerstört. „Normalerweise regenerieren sich gesunde Zellen wieder, sodass die Schilddrüse danach wieder normal Hormon produzieren kann. Diese Behandlung kann nur in Spezialeinrichtungen durchgeführt werden und ist ziemlich kostenintensiv. Außerdem muss die Katze etwa zwei Wochen stationär isoliert bleiben, bis die Strahlung abgeklungen ist“, so die Tierärztin.