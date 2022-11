Schoko-Nikoläuse im Test: Nur wenige machen eine gute Figur

Nur sieben von 23 schneiden gut ab: Öko-Test hat Schoko-Niköläuse unter die Lupe genommen. Viele waren stark mit Mineralöl belastet. Das Ergebnis.

Keine guten Nachrichten vor Weihnachten: Öko-Test hat Schokoladenweihnachtsmänner getestet und diese machten keine besonders gute Figur. Die meisten waren stark mit Mineralöl verunreinigt. Nur sieben von 23 getesteten Weihnachtsmänner schnitten "gut" ab. Bei ihnen war die Mineralölbelastung nur "leicht erhöht". "Sehr gut" war keiner.

Fünf Produkte wurden wegen einer starken Belastung mit "mangelhaft" bewertet. Drei von ihnen enthielten sogar die besonders schädlichen MOAH-Verbindungen. Zur Gruppe dieser Mineralölkohlenwasserstoffe gehören auch Substanzen, die krebserregend sind.

Öko-Test: Wie kommt Mineralöl in Schoko-Nikoläuse?

Überall, wo Lebensmittel mit Schmierölen in Kontakt kommen, sind Verunreinigungen möglich, so Öko-Test. Bei Schokolade können die Kakaobohnen in den Erntemaschinen verunreinigt werden oder beim Transport in Sisal- und Jutesäcken, die mit Mineralölen behandelt sind. Zudem kommen Mineralöle auch flächendeckend in der Umwelt vor.

Ein Anbieter gab gegenüber Öko-Test an, dass die Belastung in seinem Schoko-Nikolaus "voraussichtlich durch die Verpackung aus Plastikfolie" zustandekommen. Diese habe im Gegensatz zu Alufolie "keinerlei Barriereeigenschaften". Ob der Anbieter seine Verpackung ändert, gab er nicht bekannt.

Öko-Test: Sieben Schoko-Weihnachtsmänner empfehlenswert

Doch welche Schoko-Weihnachtsmänner sind empfehlenswert? Zu den sieben mit "gut" bewerteten Produkten zählen der "Bio Schoko Weihnachtsmann" von dm, der "Weihnachtsmann aus Bio-Vollmilchschokolade" von Klett, der "Bio-Fairtrade Weihnachtsmann" von Riegelein, der "Bio Schoko-Weihnachtsmann vegan" von Yanns, der "Hello Santa vegan" von Lindt, der "Weihnachtsmann Alpenmilch" von Milka und der "Santa Claus In Town Weihnachtsmann Vollmilch" von Netto.

Sind Schoko-Nikoläuse teurer geworden?

Weil bei vielen Produkten in den vergangenen Monaten die Preise nach oben geschossen sind, stellt sich die Frage, wie es bei Schoko-Nikoläusen aussieht. Nur zwei Anbieter gaben gegenüber Öko-Test an, die Preisempfehlung für ihre Schoko-Nikoläuse seit letztem November erhöht zu haben. Dabei geht es um zehn Prozent beziehungsweise 20 Cent pro Stück. Die anderen Unternehmen hätten weder Preise noch Gewicht geändert. Manche Anbieter lehnten Preisauskünfte ab.

