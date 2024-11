So blamiert man sich beim Schrottwichteln nicht: Regeln, Ideen, Geschenke

Das Geschenk übergeben:

Beim klassischen Wichteln wird das Geschenk heimlich übergeben. Da das Geschenk beim Schrottwichteln aber meist eine Geschichte zu erzählen hat – zum Beispiel könnte es sich um ein Deko-Objekt der Schwiegermutter handeln – bietet es sich an die Geschenke in einer gemütlichen Runde auszutauschen, damit alle sehen können, was sich Skurriles in den Paketen versteckt.