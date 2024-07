5,5 Prozent der Abi-Prüflinge sind durchgefallen

Die Quote der nicht bestandenen Abiturprüfungen in Hessen hat sich 2024 auf 5,5 Prozent erhöht. Ein Jahr zuvor betrug sie noch 4,5 Prozent, 2022 lag sie bei 3,5 Prozent, wie das Kultusministerium in Wiesbaden mitteilte. Die rund 23.300 Abiturientinnen und Abiturienten meisterten die diesjährige Prüfung demnach mit einer Durchschnittsnote von 2,27 (2023: 2,25, 2022: 2,23). 974 Schülerinnen und Schüler erzielten beim Abi 2024 die Traumnote 1,0. Das Abitur wurde an 283 Schulen abgenommen. Im kommenden Jahr sollen die schriftlichen Prüfungen vom 24. April bis 14. Mai geschrieben werden.

