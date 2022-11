Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland auf Rekordtief

In Neuss wurde der "Schuldneratlas Deutschland 2022" vorgestellt. Er sagt aus, dass die Überschuldung der Menschen in Deutschland gesunken ist.

Das Leben wird immer teurer, doch die Überschuldung der Deutschen sinkt. Das ergibt sich aus dem "Schuldneratlas Deutschland 2022", der am Dienstag von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Neuss vorgestellt wurde. Demnach sank die Zahl an überschuldeten Menschen in Deutschland auf ein Rekordtief.

Schuldneratlas Deutschland 2022: Überschuldung auf Rekordtief

Laut dem "Schuldneratlas Deutschland 2022" sind in der Bundesrepublik derzeit rund 5,9 Millionen Personen überschuldet. Das sind in etwa 274.000 weniger als im letzten Jahr. Oder auch 4,4 Prozent weniger. Es handelt sich um den niedrigsten Wert, der seit dem Beginn der Auswertungen im Jahr 2004 von den Experten der Wirtschaftsauskunftei Creditreform errechnet wurde.

Die Überschuldungsquote sank von 8,86 auf 8,48 Prozent. Sie drückt den Anteil der überschuldeten Menschen im Verhältnis zu allen Erwachsenen in Deutschland aus.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Eine Überschuldung liegt per Definition vor, wenn die Gesamtausgaben eines Schuldners die Einnahmen übertreffen. Genauer kann man sagen, dass ein Schuldner die Summe der fälligen Zahlungsverpflichtungen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitpunkt nicht leisten kann.

Experten befürchten Trendwende bei der Überschuldung in Deutschland

Die aktuellen Zahlen könnten allerdings trügerisch sein. Die starken Preisanstiege bei Lebensmitteln und Energie könnten schon bald zu einer Veränderung führen. "Wir fürchten in den kommenden Monaten eine Trendwende", sagte Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung. Der Hauptgrund: Die Inflation und die hohen Belastungen seien noch längst nicht in vollem Umfang bei den Verbrauchern angekommen.

Berechnungen von Microm, einer Tochter von Creditreform, legen nahe, dass mittlerweile bis zu 10 Prozent der deutschen Haushalte Gefahr laufen, ihre Rechnungen für Gas, Strom, Wasser und Wärme nicht mehr begleichen zu können. Laut Microm-Geschäftsführer Michael Goy-Yun sind davon 7,8 Millionen Haushalte und 15,6 Millionen Menschen betroffen.