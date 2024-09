Zeiterfassung für Lehrer und Lehrerinnen gefordert

Unbezahlte Überstunden sind nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für viele Lehrkräfte Alltag. Um die Situation aufzuklären und für Abhilfe zu sorgen, fordert der Landesverband der GEW eine Arbeitszeiterfassung an den Schulen. Wie dies umgesetzt werden könnte, soll auf einer Pressekonferenz an diesem Dienstag (10 Uhr) vorgestellt werden.

Tägliche Arbeitszeiterfassung sei Pflicht und erfolge in der Verwaltung auch, nicht aber an den Schulen. «Überlange Arbeitszeiten in den Schulwochen und unbezahlte Überstunden sind die Folgen dieses Missstandes», teilt die GEW vorab mit.

Tausende Lehrer-Stellen seien in Hessen nicht besetzt. Dies liege auch an den derzeitigen Arbeitsbedingungen, die verbessert werden müssten, argumentiert die Gewerkschaft. Die Erfassung der Arbeitszeit von Lehrkräften sei dazu ein erster Schritt. Die Forderung wird den Angaben zufolge auch vom Interessenverband Hessischer Schulleitungen vertreten.