Schulweg

vor 18 Min.

Tipps für Eltern: Hier lauern Gefahren auf dem Schulweg

Plus Das Kind wird bald schulpflichtig. Doch ist es schon bereit, den Schulweg alleine zu meistern? Wertvolle Tipps für Eltern, die sich unsicher sind.

Von Julia Kerscher Artikel anhören Shape

Ein achtjähriges Mädchen mit langen braunen Zöpfen macht sich auf den Weg zur Bushaltestelle. Eine grüne Daunenjacke, eine Mütze und Handschuhe halten es warm. Auf dem Rücken trägt das Mädchen eine blaue Schultasche, auf der ein fröhlicher Schneemann abgebildet ist. Der Gehweg ist nass und glitschig, weshalb das Mädchen vorsichtig geht. Das haben ihm seine Eltern vor dem Verlassen des Hauses eingeschärft. Trotzdem ist Eile geboten, denn der Bus fährt bereits ein. Glücklicherweise hat der Busfahrer das Mädchen gesehen und wartet, bis es eingestiegen ist.

So oder so ähnlich könnte der Schulweg eines Kindes aussehen. Doch so alltäglich der Weg zur Schule auch ist, birgt er dennoch Gefahren. Die Gehwege können im Frühjahr nass oder schlecht beleuchtet sein. Müssen die Kinder eine Straße überqueren, besteht das Risiko, dass unachtsame Autofahrer sie übersehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen