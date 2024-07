65-Jähriger stürzt mit Gleitschirm ab

Ein 65-Jähriger hat sich bei einem Absturz mit seinem Gleitschirm schwer verletzt. Die Ursache des Vorfalls am Buchenberg in Halblech (Kreis Ostallgäu) war nach ersten Erkenntnissen ein Bremsfehler des Mannes im Landeanflug, wie die Polizei mitteilte. Dadurch klappte der Schirm teilweise ein und ging mit hoher Geschwindigkeit zu Boden. So stürzte der Pilot mindestens fünf Meter in die Tiefe. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er am Montag schwer verletzt in eine Unfallklinik gebracht.

