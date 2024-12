Abschwimmen der Feuerwehr im Rhein - inklusive Bürgermeister

Beim traditionellen Abschwimmen der Feuerwehr Mainz haben rund 200 Schwimmer mitgemacht: Am Silvestermorgen begaben sie sich in Neoprenanzügen in den 13 Grad kalten Rhein, um rund einen halben Kilometer im Fluss zurückzulegen, teilte die Stadt Mainz mit. Im Wasser mit dabei war auch der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos).

Rund 400 Zuschauer verfolgten das Spektakel am Rheinufer: Die Schwimmer waren teils kreativ verkleidet und verabschiedeten das Jahr mit schwimmenden Utensilien am Ufer entlang. Das Abschwimmen zeigt die besondere Aufgabe der Feuerwehr: die Wasserrettung.

Spendenaktion für einen guten Zweck

Zu den Teilnehmenden gehörten auch Mitglieder von Feuerwehren aus Aschaffenburg, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Maintal, dem Main-Taunus-Kreis, Neustadt an der Weinstraße, Offenbach und Wiesbaden. Mit dabei waren auch Schwimmer der Polizei, der Bundeswehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Die Aktion fand zum 51. Mal statt. Der Erlös aus der begleitenden Spendenaktion gehe an den Verein «Frühstart» in Mainz, der sich unter anderem für Frühgeborene und kranke Neugeborene einsetzt, hieß es. Im vergangenen Jahr war das Silvester-Abschwimmen wegen Hochwassers ausgefallen.

