Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Edeka und Co. an Silvester

An Silvester haben Supermärkte und Discounter wie Aldi oder Edeka nur vormittags geöffnet. Hier lesen Sie, welche Öffnungszeiten am 31. Dezember 2022 gelten.

Silvester ist zwar kein gesetzlicher Feiertag, dennoch haben viele Supermärkte und Discounter an diesem Tag nur den halben Tag geöffnet. Und kurz vor dem Feiertag fällt einem doch noch den Käse für das Raclette oder ein paar Feuerwerkskörper braucht.

Wie lang die einzelnen Supermärkte an Silvester geöffnet haben, hängt unter anderem von den jeweiligen Bundesländern ab. Laut dem Gesetzgeber können Geschäfte in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein rund um die Uhr von 0 bis 24 Uhr öffnen. In Rheinland-Pfalz und Sachsen dürfen die Läden von 6 bis 22 Uhr öffnen, in Bayern und im Saarland von 6 bis 20 Uhr. Nur in Bremen, Thüringen und Hessen müssen die Geschäfte um 14 Uhr schließen.

Ob und wie die Geschäfte tatsächlich an Silvester geöffnet haben, hängt dennoch von den jeweiligen Supermärkten ab. Häufig haben sie nämlich ähnliche Öffnungszeiten wie an Heiligabend.

Öffnungszeiten an Silvester 2022: eine Übersicht

Aldi Nord und Aldi Süd : von 7 oder 8 Uhr, bis 16 oder 20 Uhr (abhängig vom Bundesland)

von 7 oder 8 Uhr, bis 16 oder 20 Uhr (abhängig vom Bundesland) Edeka : 7 bis 14 Uhr (abhängig vom Bundesland)

7 bis 14 Uhr (abhängig vom Bundesland) Kaufland : ab 7 Uhr, Schließzeiten abhängig von Bundesland

ab 7 Uhr, abhängig von Bundesland Lidl : ab 7 Uhr, Schließzeiten abhängig von Bundesland

ab 7 Uhr, abhängig von Bundesland Netto: 7 bis 14 Uhr (abhängig vom Bundesland)

7 bis 14 Uhr (abhängig vom Bundesland) Penny: 7 Uhr bis 14, 16 oder 18 Uhr (abhängig vom Bundesland)

7 Uhr bis 14, 16 oder 18 Uhr (abhängig vom Bundesland) Rewe : ab 7 Uhr, Schließzeiten zwischen 12 und 18 Uhr

Öffnungszeiten von Aldi Nord und Aldi Süd an Silvester

Am letzten Tag des Jahres öffnen Aldi Nord und Aldi Süd unterschiedlich ihre Türen. Mancherorts öffnet der Supermarkt bereits um 7 Uhr, mancherorts erst um 8 Uhr. Auch die Schließzeiten variieren: je nach Bundesland bleiben die Filialen bis 16 oder 20 Uhr geöffnet. Auf den Webseiten von Aldi Nord und Aldi Süd können die genauen Öffnungszeiten an Silvester der einzelnen Filialen nachgeschaut werden.

Wann hat Edeka am 31. Dezember auf?

Auch bei Edeka variieren die Öffnungszeiten an Silvester. Denn die Supermärkte werden von einzelnen Unternehmern geleitet. Deshalb gibt es folgende grobe Richtlinie für die Märkte: geöffnet wird ab 7 Uhr, geschlossen um 14 Uhr. Doch je nach Filiale und Bundesland können diese Öffnungszeiten variieren. Auch hier können die genauen Öffnungszeiten für den 31. Dezember 2022 der jeweiligen Filialen auf der Edeka-Webseite nachgeschaut werden.

Silvester: Öffnungszeiten im Kaufland

Bei Kaufland können am 31. Dezember 2022 ab 7 Uhr Last-Minute-Käufe getätigt werden. Bis wann die einzelnen Filialen geöffnet sind, hängt jedoch vom Bundesland ab und kann auf der Kaufland-Webseite nachgeschaut werden. Zudem werden rechtzeitig Aushänge am Eingang der Filialen aufgehängt, die über die Öffnungszeiten der betreffenden Filiale aufklären.

Öffnungszeiten am 31. Dezember 2022 in Lidl-Filialen

Genau wie die Kaufland-Filialen öffnet auch Lidl ab 7 Uhr an Silvester die Türen. Auch hier hängen die einzelnen Öffnungszeiten von der jeweiligen Filiale und dem Bundesland ab. Informationen für die betreffende Filiale können auf der Lidl-Homepage nachgeschaut werden.

Silvester 2022: So hat Netto geöffnet

Am 31. Dezember kann bei Netto ab 7 Uhr eingekauft werden. Der Discounter ist in den meisten Fällen bis 14 Uhr geöffnet. Auch hier gilt: Auf der Netto-Webseite können die jeweiligen Öffnungszeiten der Filiale nachgeschaut werden.

Einkaufen an Silvester bei Penny

Wer an Silvester noch kurz zu Penny möchte, kann ab 7 Uhr am Samstag morgen den Discounter besuchen. Wie lang die Filialen geöffnet sind, hängt jedoch vom jeweiligen Bundesland ab. Mancherorts bleiben sie bis 14 Uhr geöffnet, teilweise schließen sie um 16 Uhr und anderenorts um 18 Uhr.

Wann hat Rewe am 31. Dezember geöffnet?

Bei Rewe kann am Silvestermorgen ab 7 Uhr eingekauft werden. Geschlossen wird zwischen 12 und 18 Uhr, abhängig von der jeweiligen Filiale und dem Bundesland. Genauere Infos zur betreffenden Filiale gibt es auf der Rewe-Homepage.