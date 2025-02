Skype wird nach über 20 Jahren eingestellt: Was Nutzer jetzt tun können

Der Instant-Messaging-Dienst Skype wird bald eingestellt. Das gab der US-Softwareriese Microsoft am Freitag bekannt. „Ab Mai 2025 wird Skype nicht mehr verfügbar sein“, heißt es auf dem offiziellen Skype-Account auf X. Microsoft, das Skype vor mehr als zehn Jahren gekauft hatte, will sich stattdessen ein anderes, eigenes Produkt konzentrieren.

Wie Microsoft in einer Erklärung mitteilte, habe sich die „Art und Weise, wie wir kommunizieren, im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt“. Damit der Software-Konzern sein Kommunikationsangebot optimieren könne, werde Skype im Mai eingestellt, um sich auf Microsoft Teams zu konzentrieren.

Skype wird abgeschaltet: Nutzer können kostenlos zu Microsoft Teams wechseln

Für alle Menschen, die bislang Skype genutzt hatten, bietet Microsoft an, sich in den kommenden Tagen kostenlos bei Teams anzumelden, um mit allen Chats und Kontakten in Verbindung bleiben zu können. Auf der Plattform hätten Nutzerinnen und Nutzer Zugriff auf die gleichen Funktionen, wie sie Skype auch angeboten habe. Das Angebot von Teams gehe dabei aber noch über die Funktionen des in Kürze abgeschalteten Dienstes hinaus.

Wie Microsoft weiter erklärt, könnten User sich mit ihren Skype-Anmeldedaten in den nächsten Tagen auch bei Teams anmelden. Chats und Kontakte würden dabei automatisch angezeigt und übertragen. Man könne die Daten auch exportieren, wenn man nicht zu Teams wechseln wolle. Zudem könnten in der Übergangszeit Teams- und Skype-User miteinander chatten. Skype wird noch bis zum 5. Mai 2025 verfügbar bleiben.

Skype wurde 2003 gegründet und 2011 von Microsoft gekauft

Skype wurde im Sommer 2003 von dem Schweden Niklas Zennström und dem Dänen Janus Friis gegründet. Bereits nach rund eineinhalb Jahren hatten fast 50 Millionen User die Software bereits heruntergeladen. Im Jahr 2005 kaufte zunächst der Online-Marktplatz Ebay Skype, bevor Ebay 2009 einen Großteil der Anteile weiterverkaufte.

Im Jahr 2011 kaufte schließlich der Software-Gigant Microsoft Skype für einen Preis von 8,5 Milliarden Dollar und integrierte den Dienst in sein Ökosystem. Die Bedeutung von Skype nahm aber immer weiter ab, 2017 führte Microsoft mit Teams schließlich eine neue Plattform ein, die sowohl die Kerndienste von Skype als auch viele weitere Funktionen vereinte. In den Jahren der Corona-Pandemie nahm die Nutzung schließlich noch weiter ab, da Skype mit zahlreichen Diensten wie Teams, Zoom, WhatsApp oder Telegram konkurrieren musste.