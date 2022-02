Braucht man eine Handy-Geräteversicherung?

Das Handy fällt runter oder wird mit Wasser überschüttet – für den Fall des Falles wäre eine Absicherung doch ganz sinnvoll. Dennoch sollte man sich den Abschluss gut überlegen.

Neues Handy, neues Glück! Damit dieses auch lange anhält, bieten Händler gern beim Kauf eines neuen Smartphones oder Tablets sogenannte Geräteversicherungen an. Käufer sollen sich so vor Mehrkosten durch Beschädigung und Diebstahl der neuen technische Errungenschaft schützen können.

Auf den ersten Blick ein sinnvolles Angebot. Wie schnell ist es passiert, dass das Handy runterfällt, ein Glas Wasser über das Tablet ausgeschüttet wird oder es einfach gestohlen wird! Ein Rundum-sorglos-Paket also?

Geräteversicherung: Viele Prämien sind sehr teuer

So einfach ist es leider nicht. Denn in vielen Fällen lohnen sich Geräteversicherungen nicht. Zumindest nicht für die Käufer. Versicherung und Vermittler hingegen profitieren von den laufenden Versicherungsprämien. Für ein Smartphone im Wert von 1000 Euro können dies leicht bis zu 300 Euro pro Jahr sein.

Ein Betrag, mit dem man vielleicht leben könnte, wenn man dafür auch einen umfassenden Schutz bekommt. Doch dieser ähnelt bei Gerätepolicen leider eher einem Schweizer Käse.

Oft wird gar nicht erst repariert

Es fängt schon damit an, dass die Kosten der Reparatur oder gar Neuanschaffung von der Versicherung häufig nicht übernommen werden. Überschreiten die voraussichtlichen Reparaturkosten den Zeitwert des Gerätes, wird gar nicht erst repariert. Man erhält entweder ein gebrauchtes Ersatzgerät oder einen gestaffelten Geldersatz.

Dabei werden 100 Prozent des Kaufpreises nur in den ersten Monaten vom Versicherer bezahlt. Nach 24 Monaten können dies sogar nur noch 40 Prozent sein. Üblicherweise fließt in den Reparaturabzug noch ein Eigenanteil ein, der meist 10 Prozent des Kaufpreises beträgt. Kleinere Reparaturen bis zu 100 Euro müssen dann oft vom Käufer selbst gezahlt werden.

Beim Diebstahl gibt es viele Ausschlussklauseln

Kompliziert kann es auch beim Diebstahlschutz werden. Der ist häufig nur gegen Aufpreis mitversichert und die Anforderungen an den Versicherungsfall sind besonders hoch. So gibt es gar keine Entschädigung, wenn das Handy vor dem Diebstahl auch nur kurze Zeit unbeaufsichtigt war.

Hierzu reicht bereits, wenn man in einem Bekleidungsgeschäft für kurze Zeit die Umkleide verlässt, in der sich das Smartphone in der Jacke befindet. Noch befremdlicher sind Nachtklauseln, die eine Versicherungsleistung ausschließen, wenn der Diebstahl sich zwischen 22 und 6 Uhr morgens zugetragen hat.

Wer eine Hausratversicherung hat, ist bereits abgesichert

Man sollte sich also gut überlegen, ob und welchen konkreten Schutz man sich von einer Geräteversicherung verspricht, bevor man diese leichtfertig neben dem Handy- oder Tabletkauf abschließt. Ganz egal, ob von Verkäuferseite Druck ausgeübt und die angeblichen Vorzüge dieser Absicherung angepriesen werden. Immer Ruhe bewahren, eine solche Versicherung kann noch bis zu 30 Tage nach dem Kauf abgeschlossen werden.

Wer eine Hausratversicherung hat, verfügt bereits über einen Versicherungsschutz für seine elektronischen Geräte bei Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl und sogar Raub. Wem dieser Schutz nicht reicht, sollte sich trotzdem nicht mit der nächstbesten Absicherung zufriedengeben, sondern erst verschiedene Angebote im Internet vergleichen.

Zur Person: Sascha Straub ist Fachmann für Finanzfragen und Versicherungen bei der Verbraucherzentrale Bayern.