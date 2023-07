So gelingt Ihnen ein perfektes Rinder-Steak wie vom Spitzenkoch

Ein perfektes Rinder-Steak ist eine Wissenschaft für sich. Profiköche greifen dabei gerne auf die Methode "Sous vide" zurück. Wie die funktioniert.

Wir haben es ausprobiert. Und es funktioniert tatsächlich: Mit der Methode der Spitzenköche, in einem warmen Wasserbad, kann man perfekt rosa medium geratene Steaks machen, wie wir sie trotz viel Erfahrung so nie hinbekommen haben. Nicht jeder mag die modernen Küchenmaschinen von Thermomix & Co. Aber der teure Küchenhelfer und seine billigeren Konkurrenten sind für unseren Trick bestens geeignet. Aber es funktioniert auch mit einem ganz normalen Kochtopf und einem genauen Thermometer.

Wir brauchen ein schönes Steak, egal, ob Roastbeef, Rinderfilet oder ein anderes gutes Stück. Wer kein Vakuumfolienschweißgerät zuhause hat, lässt sich die Steaks vom Metzger (auch manche Supermärkte machen das) in Folie vakuumieren. Am gleichen Tag, sonst ändert sich das Aroma durch die Reifung säuerlich.

"Sous vide": So gelingt das perfekte Rinder-Steak

Wer selbst ein Folienschweißgerät hat, kann die Steaks mit etwas Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl marinieren. Wir machen einen großen Topf oder den Mixbehälter fast ganz voll mit Wasser und erhitzen es auf 55 bis 56 Grad. Beim Thermomix & Co. setzen wir den Garkorb ein (Stufe 1). Sobald die Temperatur erreicht ist, kommen die eingeschweißten Steaks ins Wasser, pro Zentimeter Dicke des flach gedrückten Fleisches für mindestens je 12 Minuten, zehn Minuten länger ändern nichts am Ergebnis. Die Temperatur muss konstant bleiben.

Wir schneiden die Beutel über einer Schüssel auf, tupfen das Fleisch trocken und braten es pro Seite ein bis zwei Minuten scharf an. Fertig. Profiköche nennen das Verfahren „Sous vide“ – unter Vakuum. (pom)

