Noch leichte Nachwirkungen an Flughäfen nach Computer-Panne

Nach den weltweiten Computerproblemen durch ein fehlerhaftes Software-Update am Freitag sind kleinere Nachwirkungen an Flughäfen im Südwesten noch zu spüren. Am Flughafen in Stuttgart fallen noch vereinzelt Flüge aus. Passagiere sollten sich vor der Fahrt zum Flughafen informieren, ob ihr Flieger auch tatsächlich abhebt, wie eine Flughafensprecherin sagte. Die Systeme liefen aber wieder normal, beim Check-in gebe es nun keine Verzögerungen mehr.

Am Freitag hatte der Check-in wegen der nicht funktionierenden Software manuell durchgeführt werden müssen. Mehr als 20 Flüge waren ausgefallen. Auch am Baden-Airpark in Rheinmünster liefen die Systeme wieder normal, wie ein Sprecher sagte. Für Samstag sei kein Flug abgesagt worden. Es werde aber zu großen Verspätungen einzelner Flüge kommen.