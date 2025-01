So kassiert der Staat schon jetzt bei Kapitalerträgen ab

Mit seinem Vorschlag, auch auf Kapitalerträge Sozialabgaben zu erheben, hat Wirtschaftsminister Robert Habeck viele Sparer und Kleinanleger verunsichert. Dabei ist das System schon jetzt teurer als es auf den ersten Blick scheint .

Wie werden Zinsen, Dividenden und Kursgewinne im Moment besteuert?

Bis zu einem Freibetrag von 1000 Euro im Jahr sind Kapitalerträge steuerfrei, bei verheirateten oder verpartnerten Paaren sind es 2000 Euro. Was darüber hinaus geht, wird gleich dreifach besteuert: 25 Prozent Abgeltungssteuer, dazu 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag auf diese Steuerschuld, und für die Mitglieder einer Kirche kommt obenauf noch die Kirchensteuer - alles zusammen sind das dann knapp 28 Prozent. Tatsächlich ist die steuerliche Belastung sogar noch höher: Ehe ein Unternehmen eine Dividende ausschüttet, hat es schließlich schon Körperschaftssteuer, den Soli und Gewerbesteuer gezahlt. Grob geschätzt kommen damit von einem Gewinn-Euro beim Aktionär nur 50 Cent an. Außerdem handelt es sich bei dem Geld, das ein Anleger in ein Zinspapier, einen Fonds, eine Anleihe oder eine Aktie investiert, ja schon um bereits versteuertes Geld. Selbst bei thesaurierenden Fonds, das sind Fonds, die einen Gewinn nicht ausschütten, sondern sofort wieder anlegen, greift das Finanzamt zu. Über die sogenannte Zukunftsfiktion muss die Fondsgesellschaft einen fiktiven Gewinn errechnen und die entsprechenden Steuern dafür automatisch abführen.

Sozialabgaben auf Kapitalerträge: Was will Habeck genau?

Angesichts der kräftig steigenden Krankenkassenbeiträge will er auch Kapitalerträge der Abgabenpflicht unterwerfen und die Einnahmen daraus zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung nutzen. Das hieße, dass ein Sparer auf Kurs- oder Zinsgewinne zusätzlich zur Steuer noch Beiträge für Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung bezahlen müsste. Arbeit werde in Deutschland höher belastet als Kapitaleinkünfte, argumentiert Habeck. Er wünsche sich „mehr Solidarität im System.“ Konkreter ist der grüne Kanzlerkandidat bisher nicht geworden. Völlig unklar ist auch, wie er mit Gold, Kryptowährungen oder Gewinnen aus Immobiliengeschäften verfahren will.

Grünen-Chef Felix Banaszak behauptet, für Kleinsparer ändere sich nichts. Stimmt das?

Im Ziel haben die Grünen vor allem Anleger mit hohen Einkommen. Tatsächlich blieben diese aber nach allem, was bisher bekannt ist, weitgehend außen vor. Schwerreiche lagern ihre Vermögensverwaltung häufig in eigens dafür gegründeten Gesellschaften aus, die nicht sozialabgabenpflichtig sind. Außerdem gelten in den Sozialversicherungen die sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen. In der Rente sind das rund 90.000 Euro im Jahr, in der gesetzlichen Krankenversicherung rund 62.000 Euro. Das heißt: Nur bis zu diesen Gehaltsgrenzen werden Sozialabgaben fällig, was darüber hinaus geht, ist abgabenfrei. Das nutzt vor allem den Gut-, Besser- und Spitzenverdienern Um gezielt sie zu treffen und Kleinanleger zu verschonen, müsste eine Koalition mit grüner Beteiligung also die Sparerfreibeträge und die Bemessungsgrenzen kräftig anheben.

Politisch war es lange Konsens, dass Beschäftigte stärker selbst fürs Alter vorsorgen müssen - im Idealfall, indem sie langfristig in Aktien, Fonds oder Anleihen investieren. Die FDP will langfristiges Sparen sogar entsteuern. Gefährdet Habecks Plan dieses Ziel?

Würde die Beitragsbemessungsgrenze nicht stark verändert oder gar ganz abgeschafft, warnt das Fachmagazin Capital, „würde dieser Vorstoß voraussichtlich vor allem kleinere und mittlere Einkommen belasten, die sich etwa mit ihrem Depot ihre private Altersvorsorge aufbauen.“ Ähnlich argumentiert auch die Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre. Nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler hat ein durchschnittlicher Arbeitnehmer-Haushalt in Deutschland im vergangenen Jahr bereits 52,6 Prozent seines Einkommens an den Staat gezahlt. Von einem Euro an Arbeitseinkommen bleiben demnach 47,4 Cent übrig. 31,7 Cent entfallen auf Sozialabgaben, der Rest auf Steuern und Umlagen.