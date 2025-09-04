Icon Menü
Soziale Netzwerke: Instagram-App für iPads ist da

Soziale Netzwerke

Instagram-App für iPads ist da

Diese neue für Apple-Tablets optimierte Anwendung legt den Fokus auf Reels - und bietet spezielle Funktionen für größere Displays und Multitasking.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die optimierte Version der Instagram-App für iPads ist für größere Displays ausgelegt und stellt Reels in den Mittelpunkt.
    Die optimierte Version der Instagram-App für iPads ist für größere Displays ausgelegt und stellt Reels in den Mittelpunkt. Foto: Instagram, LLC/dpa-tmn

    Meta hat eine eigene Instagram-App für iPads veröffentlicht. Die für Apple-Tablets (ab iPadOS 15.1) optimierte Version ist für größere Displays ausgelegt und stellt Kurzvideos in den Mittelpunkt: Nach dem Start der App landet man erst einmal direkt auf der Reels-Seite. Storys werden dabei entlang des oberen Bildschirmrands angezeigt.

    Ein neuer «Folgen»-Reiter bietet verschiedene Optionen, um bestimmte Inhalte von Accounts zu sehen, denen man folgt:

    - Alle: Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt.- Freunde: Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt und die einem auch folgen.- Neueste: Chronologische Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt, wobei das Neueste zuerst angezeigt wird.

    Neue Seiten-Layouts fürs große Display und Multitasking

    Daneben gibt es neue Seiten-Layouts, die den Möglichkeiten der größeren iPad-Displays Rechnung tragen, etwa:

    - Posteingang im Blick behalten, während man einen DM-Chatverlauf liest.- Beim Ansehen eines Reels gleichzeitig die Kommentare dazu lesen.Unterstützt werden von der App zudem das Multitasking- und Fenstersystem von iPadOS, der Vollbildmodus für Hoch- wie Querformat sowie Apples Magic Keyboard, Trackpad und Apple Pencil (Pro).

