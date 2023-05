Sparkasse warnt vor Betrugsmasche durch Fake-Anrufe

Betrugsmaschen, welche auf Bankkunden abzielen, sind keine Seltenheit. Nun gibt es eine neue Methode, vor welcher die Sparkasse warnt.

Die Kreativität von Betrügerinnen und Betrügern kennt bekanntlich kaum Grenzen. Immer wieder versuchen sie durch neue Methoden an Geld und sensible Daten ihrer Opfer zu kommen. Wenn es um Geld geht, dann stehen die Banken im Fokus. Da überrascht es nicht weiter, dass Bankkunden von einer aktuellen Betrugsmasche betroffen sein können. Die Sparkasse warnt nun vor Betrügerinnen und Betrügern, welche mit Fake-Anrufen versuchen, an das Geld ihrer Opfer zu kommen.

Sparkasse warnt vor Betrugsmasche: Angebliche Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung rufen an

Derzeit sollten sich Bankkunden vor Anruferinnen und Anrufern in Acht nehmen, die sich als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung der jeweiligen Sparkasse ausgeben. Eine entsprechende Warnung gab die Sparkasse Duisburg heraus. Demnach würden die Betrügerinnen und Betrüger angeben, dass eine Firma mit Namen "Zando" mehrfach hohe Geldbeträge abbuchen wollte. Um die Sicherheit gewährleisten zu können, müssten daher die Magnetstreifen der EC-Karte überprüft werden.

Am Telefon fragen die angeblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die PIN der EC-Karte ab. Außerdem müsste die EC-Karte überprüft werden. Die Betrügerinnen und Betrüger bieten zumeist an, die Karte persönlich abzuholen. Eine neue Betrugsmasche, vor welcher die Sparkasse eindringlich in einer Pressemitteilung warnt.

Betrug bei Sparkasse: So können Sie sich schützen

Anrufe mit betrügerischen Absichten sind keine Seltenheit. Die Betrügerinnen und Betrüger verändern dabei häufig ihre Telefonnummer, damit man annehmen könnte, dass sie tatsächlich aus einer Bankfiliale anrufen. Sogar den aktuellen Kontostand und aktuelle Umsätze von Opfern kennen sie manchmal. Auch dann sollten Sie also noch vorsichtig sein.

Die Sparkasse macht auf der eigenen Website immer wieder auf Betrugsmaschen aufmerksam. Wichtig ist, dass Sie niemals Daten wie Ihre PIN-Nummer herausgeben. Nach dieser würde eine Bank niemals fragen. Sie sollten zudem sofort auflegen oder einen Termin in der Filiale vorschlagen, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt.

