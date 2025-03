Sparpreis-Offensive: DB möchte mit günstigen Tickets mehr Fahrgäste gewinnen

Verspätungen, Zugausfälle, technische Pannen – das Jahr 2024 war für die Deutsche Bahn keine Erfolgsgeschichte. Nun will der privatisierte Reisekonzern (in staatlichem Besitz) mit günstigen Ticketangeboten verlorenes Vertrauen zurückgewinnen.

In Zeiten steigender Preise und des Deutschlandtickets sollen wieder mehr Fahrgäste in die Züge gelockt werden. Besonders junge Reisende und Sparfüchse können sich im März bei der DB offenbar auf günstige Tickets freuen.

Eine Million günstige DB-Tickets zusätzlich als Sparschnäppchen

Die Deutsche Bahn verweist in einer Mitteilung auf ihre Sparpreis-Offensive: Eine Million zusätzliche günstige DB-Tickets sollen für mehr Reisende auf den Schienen sorgen. „In diesem März gibt es so viele günstige Tickets wie nie zuvor“, verspricht Stefanie Berk, Vorständin Marketing und Vertrieb DB Fernverkehr. Die Schnäppchen sind nicht nur für spontane Trips gedacht, sondern können für Zugfahrten bis zum 13. Dezember 2025 gebucht werden.

An diesem Datum endet auch das aktuelle Fahrplanjahr der DB. Wer also clever plant, kann das ganze laufende Jahr über preiswert im ICE oder auch den anderen Zügen der Deutschen Bahn reisen. „Das letzte Jahr 2024 war in Teilen eine Zumutung für unsere Kunden. Natürlich geht es darum, Vertrauen zurückzugewinnen“, zitiert derweil Tagesschau.de die DB-Managerin.

DB-Sparpreisfinder: Günstige Bahn-Tickets bereits ab 7,49 Euro

Doch auch für kürzere und mittellange Verbindungen gibt es im März günstige Tickets bei der DB: So lassen sich stark frequentierte Strecken wie Stuttgart–Heidelberg oder Hamburg–Bremen zu Preisen ab 9,99 Euro buchen – mit BahnCard sogar ab 7,49 Euro.

Längere Distanzen wie Berlin–Leipzig oder Frankfurt–Köln gibt es den Angaben zufolge ab 14,99 Euro. Allerdings gilt: Die Preise variieren je nach Nachfrage, und die Tickets sind gebunden an den jeweiligen Zug. Wer also flexibel bleibt, hat bei den Angeboten mehr Sparpotenzial.

Derweil polarisiert die geplante ICE-Trasse zwischen Augsburg und Ulm.

Günstig Bahn fahren: ICE-Fahrten für unter 13 Euro

Junge Leute unter 27 können sich auf ein besonderes Angebot freuen: Die Deutsche Bahn verdoppelt im März die Anzahl ihrer „Super Sparpreis Young“-Tickets auf 30.000 Stück pro Tag. Damit sind ICE-Fahrten ab 12,99 Euro möglich – mit BahnCard sogar bereits ab 9,74 Euro. Wer also jung, spontan und reisefreudig ist, kann auf diese Weise ziemlich günstig durch Deutschland fahren, auch per Hochgeschwindigkeitszug.

Auch Vielfahrer profitieren von der DB-Aktion: Die BahnCards 25 und 50 gibt es im Aktionszeitraum bis zu 50 Prozent günstiger. So kostet die reguläre BahnCard 25 (2. Klasse) 30,99 Euro statt 62,90 Euro. Mit der BahnCard 50 können Interessenten für 199 Euro (statt 398 Euro) bei regulären Tickets der Deutschen Bahn 50 Prozent sparen. Die Bahncard-Aktion gilt sowohl für Privat- als auch für Businesskunden.

Icon Vergrößern Hochgeschwindigkeitszug ICE (T) der Deutschen Bahn am Frankfurter Hauptbahnhof. Foto: Deutsche Bahn Icon Schließen Schließen Hochgeschwindigkeitszug ICE (T) der Deutschen Bahn am Frankfurter Hauptbahnhof. Foto: Deutsche Bahn

Deutsche Bahn bietet Sparprogramm – so stehen die Chancen

2024 war ein Desasterjahr für die Deutsche Bahn, wenn es um die Zeit geht: Laut Unternehmensangaben waren statistisch nur 62,5 Prozent der Fernzüge pünktlich – ein historischer Tiefstand. Auch die steigenden Ticketpreise sorgten für anhaltenden Frust bei den Kunden. Mit den neuen Sparangeboten will das Reiseunternehmen das ramponierte Image aufpolieren, aber auch die Auslastung besser steuern.

Worauf Bahn-Marketingchefin Berk gegenüber der Tagesschau hinweist: Wer zu Stoßzeiten reisen möchte, etwa freitags oder sonntags, wird es schwerer haben, die günstigsten Tarife zu ergattern. Daher empfiehlt die DB-Managerin, frühmorgens oder spätabends sowie an Tagen mit weniger Nachfrage (Dienstag, Mittwoch, Samstagnachmittag) zu buchen. Die Chancen auf günstige Ticket-Schnäppchen seien hier am größten.