«Endzone 2»: Die neue Plateau-Zivilisation

150 Jahre nach einer atomaren Katastrophe: Die Natur hat sich viel von der Welt zurückerobert, die der Mensch erst besiedelte und dann zerstörte. Wasserspiegel sind gestiegen, viele Areale sind versumpft. Nur bestimmte Plateaus bieten noch fruchtbare Böden und hilfreiche Ressourcen.

In «Endzone 2» ist es die Aufgabe, diese Plateaus zu besiedeln und so langsam eine neue Zivilisation aufzubauen. Mit einem Truck voller Vorräte und einer kleinen Gruppe Menschen suchen sich die Spielenden ein Plateau auf der Karte aus, die sie von schräg oben sehen.

Grundbedürfnisse befriedigen

Von da an beginnt ein sehr klassisches Aufbauspiel: Die Menschen müssen mit Wasser und Nahrung versorgt werden. Für neue Gebäude werden Holz und Schrott benötigt, was sich auf den Plateaus abholzen oder sammeln lässt. Die Spielenden schaffen Unterkünfte und Lagerplätze, bauen Straßen und erfüllen weitere Bedürfnisse der neuen Bevölkerung.

Dafür müssen auch Gebäude erforscht werden. Und hier kommt erneut der Truck zum Einsatz: In den Bereichen zwischen den Plateaus auf der Karte gibt es diverse verfallene Gebäude, die die Spielenden in kleinen Missionen erkunden können.

Expandieren und managen

Dort kann es Ressourcen geben, aber auch hilfreiche Gegenstände für weitere Missionen. Orte wie verfallene Elektrizitäts- oder Klärwerke lassen sich mit den richtigen Gegenständen und ausgebildetem Personal sogar wiederherstellen. Gleichzeitig sammelt man damit Forschungspunkte, die sich in neue wissenschaftliche Projekte investieren lassen.

Und weil auf dem ersten Plateau nicht alle Ressourcen verfügbar sind, wird bald eine Expansion zu einem weiteren Plateau nötig. Nicht nur hier erinnert das Spiel stark an die «Anno»-Reihe: Spielende müssen mehrere ihrer Siedlungen im Blick behalten, Warenprozesse organisieren, überall möglichst die Bedürfnisse der Bevölkerung stillen, aber auch Handelsrouten zwischen den Plateaus aufbauen, um alle gleichermaßen zu versorgen.

Grau-braun-beige Landschaft

An die Qualität eines «Anno 1800» beispielsweise reicht das Spiel jedoch leider schon optisch nicht heran. Die Landschaft ist sehr in Erdtönen gehalten: Grau, Braun, Beige. Das erinnert eher an Spiele aus den 2000er Jahren. An einigen Stellen fehlt der Simulation auch eine gewisse Tiefe.

Die kleinen Erkundungen und Missionen auf der Karte sind jedoch eine willkommene Abwechslung, insbesondere, wenn man auf bestimmte Ressourcen oder eine Forschung warten muss. Denn «Endzone 2» nimmt sich sehr viel Zeit für seine Mechaniken. Zwar muss man viel gleichzeitig im Blick behalten, Stress kommt aber nicht einmal bei Katastrophen-Ereignissen wie zum Beispiel Dürren auf.

«Endzone 2» ist für PC erschienen und kostet rund 25 Euro. Die Plattform Steam empfiehlt das Spiel ab 16 Jahren.

Markt im Ödland: Hier gibt es wertvolle Ressourcen zu handeln. Foto: Assemble Entertainment/Gentlymad Studios/dpa-tmn

Eindrucksvoller Eingang zum Prepper-Bunker. Wer mag, kann aber auch einen dezenteren, versteckten Eingang bauen. Foto: Assemble Entertainment/Gentlymad Studios/dpa-tmn

Blühende Hoffnung: Die Siedlung wächst und trotzt den Gefahren der neuen Welt. Foto: Assemble Entertainment/Gentlymad Studios/dpa-tmn

Die Relikte der Vergangenheit mahnen: Der Wiederaufbau beginnt auf den Ruinen der Zivilisation. Foto: Assemble Entertainment/Gentlymad Studios/dpa-tmn

Straßenkampf in der Einöde: Wer wird diese explosive Begegnung überleben? Foto: Assemble Entertainment/Gentlymad Studios/dpa-tmn

Solarenergie und Innovation – Nachhaltigkeit als Schlüssel zum Überleben. Foto: Assemble Entertainment/Gentlymad Studios/dpa-tmn