«Mindlock - The Apartment»: Gefangen im eigenen Verstand

Colin Walker führt ein trostloses Leben in seinem kleinen Apartment. Fotos an den Wänden erzählen Geschichten von lebensfrohen Zeiten, doch diese sind wohl schon lange vergangen. Auch dem Hauptcharakter des Mystery-Abenteuer-Spiels «Mindlock - The Apartment» ist das deutlich anzusehen. Er ist blass, läuft gebeugt und sein ausdrucksloses Gesicht spiegelt die innere Leere wider.

Als eines Morgens seine Wohnungstür auf mysteriöse Weise verschwindet, verwandelt sich das Apartment des jungen Toaster-Verkäufers in ein Labyrinth voller Rätsel und Herausforderungen. Auf der Suche nach einem Ausweg stellen sich die Spielenden Colins Ängsten und erleben eine emotionale Reise durch seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Ein Apartment voller Geheimnisse

«Mindlock - The Apartment» ist ein klassisches Point-and-Click-Abenteuer und kann nur im Einzelspieler-Modus gespielt werden. Die Steuerung ist simpel und einfach verständlich: Man klickt mit der Maus auf bestimmte Objekte oder Bereiche, um Aktionen auszuführen und navigiert so durchs Spiel.

Während Colins sonst eintönige Realität zunehmend ins Surreale abdriftet, begegnet man seltsamen Besuchern, kryptischen Botschaften und vielen Geheimnissen in seinem sich ständig ändernden Apartment. So repariert man mit Hilfe der nötigen Kleinteile ein Uhrwerk im Flur des Apartments oder setzt sich mit Colins traumatischen Kindheitserinnerungen auseinander.

Düstere Ästhetik und fesselnde Atmosphäre

Das Spiel sorgt dabei fortlaufend für tiefgründige Momente und regt immer wieder zum Nachdenken an. Gleichzeitig besticht «Mindlock - The Apartment» durch einen düsteren, handgezeichneten Comic-Stil mit detaillierten Hintergründen. Die verschiedenen Settings sind kreativ gestaltet und laden dazu ein, auf der Suche nach neuen Geheimnissen jede Ecke des Apartments genauer zu erkunden.

Auch die Musik verstärkt mit melancholischen Klängen die oftmals düstere Atmosphäre. Daneben trägt die gelungene Vertonung mit Sprechern dazu bei, die Geschichte lebendig werden zu lassen und die Emotionen der verschiedenen Charaktere zu verstärken.

Lineare Story mit 5 Stunden Spielpaß

Die etwa fünf Stunden lange Story des Mystery-Abenteuers ist linear, etwaige Entscheidungen haben also keinen Einfluss auf den Verlauf der Handlung. Das tut dem Spielspaß aber keinen Abbruch.

«Mindlock - The Apartment» ist für PC erhältlich und kostet knapp 15 Euro. Eine Version für Mobilgeräte soll noch erscheinen. Die Altersempfehlung liegt bei 12 Jahren.

Man begegnet einigen seltsamen Besuchern. Foto: Roof Cut Media/USM/dpa-tmn

Kann Colin einen Ausweg finden? Foto: Roof Cut Media/USM/dpa-tmn

Colin Walker ist gefangen in seinem Apartment. Foto: Roof Cut Media/USM/dpa-tmn

Im Spiel müssen einige Rätsel gelöst werden. Foto: Roof Cut Media/USM/dpa-tmn