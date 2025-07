Das sind die besten Spiele des Jahres

Die Mitglieder der Jury des Vereins „Spiel des Jahres“ haben sich durch eine Flut an Neuheiten gearbeitet und die innovativsten Spiele herausgefischt. Am Sonntagabend, 13. Juli, fällt die Entscheidung, welche Spiele zu Siegern gekürt werden. Diese Titel haben Chancen auf den Titel. Freunde von Gesellschaftsspielen haben mit diesen Titeln auf jeden Fall viel Spaß.

Für das Kinderspiel des Jahres sind nominiert:

Für Naturfreunde: Cascadia Junior

Aus zweiteiligen Plättchen Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen – darum geht es in „Cascadia Junior“. Wer dran ist, hat zwei Plättchen zur Wahl und darf eines davon nehmen. Die Spielenden sollten dabei gut abwägen und versuchen, genommene Plättchen so aneinander zu legen, dass möglichst große Gebiete entstehen – etwa aus Wald, Gebirge oder Prärie. Außerdem sollen sie Tierfamilien ansiedeln. Liegen drei gleiche Tiersymbole oder Landschaftsplättchen nebeneinander, gibt es Wertungsmarker mit ein bis zwei Punkten als Belohnung.

Fazit: wunderschön gestaltet und sehr kurzweilig; da die Marker zufällig gezogen werden, ist auch Glück im Spiel.

Cascadia Junior von Fertessa Allyse und Randy Flynn, erschienen bei Kosmos/AEG/Flatout Games. Ein bis vier Spieler, ab 6 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 27 Euro.

Für Gedächtnisprofis: Die Mäusebande

Erfolg bedeutet bei „Die Mäusebande“: ein Plättchen aufzudecken, das ein gesuchtes Tier zeigt. Die Mitspielenden dürfen bei der Suche helfen, und zwar durch das Setzen von Figuren an die Reihen und Spalten der Plättchen. Für jedes richtige Wenden wandert ein Zahn in die Box. Doch Obacht: Die Zähne sind – wie die drei Tiere auf jedem Plättchen – unterschiedlich groß. Wird etwa ein kleines Tier gefunden, wandert ein kleiner Zahn in die Box. Um zu gewinnen und alle Zähne zügig in die Box zu bringen, ist es also wichtig, sich nicht nur die auf den Plättchen gezeigten Tiere, sondern auch ihre Größe zu merken.

Fazit: Ein pfiffiges Teamspiel, das für ältere Kinder noch herausforderndere Regeln bereithält.

Die Mäusebande von Christophe Lauras, erschienen bei Game Factory. Zwei bis fünf Spieler, ab 4 oder 6 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 23 Euro.

Für kleine Bäcker: Topp die Torte

Bis zu vier Zuckerbäcker legen bei dem Spiel „Topp die Torte“ Farbplättchen aneinander. Ihr Ziel ist es, die Farbstreifen ihrer Plättchen geschickt zu verbinden. Allerdings dürfen die Plättchen zuvor nicht probehalber angelegt werden. Insofern ist ein gutes Augenmaß von Vorteil. Gelungene Verbindungslinien bringen nämlich Siegpunkte und Zuckerwürfel. Letztere gilt es zunächst in Dosen zu sammeln. Sind diese voll, heißt es Daumen zu drücken: Beim Umwandeln von Würfeln in Siegpunkte werden nämlich Chips gezogen – und darauf sind unterschiedlich viele Siegpunkte vermerkt.

Fazit: Ein verlockendes Spiel für Glückspilze, wobei auch taktiert werden kann.

Topp die Torte von Wolfgang Warsch, erschienen bei Schmidt Spiele. Zwei bis vier Spieler, ab 6 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 28 Euro.

Icon Vergrößern Aus dem Kosmos-Verlag sind gleich drei Spiele für die Preisverleihung zum Spiel des Jahres nominiert. Foto: Kosmos Verlag Icon Schließen Schließen Aus dem Kosmos-Verlag sind gleich drei Spiele für die Preisverleihung zum Spiel des Jahres nominiert. Foto: Kosmos Verlag

Für das Spiel des Jahres sind nominiert:

Für Teamspieler: Bomb Busters

Entschärft die Bombe! Ganz nach diesem Motto gilt es bei „Bomb Busters“ herauszufinden, welche Zahlen die Mitspielenden auf ihren Kabel-Plättchen haben. Die Kabel sind in aufsteigender Zahlenreihenfolge auf Ständern sortiert, und die Spielenden müssen gleiche Kabel finden und durchschneiden. Hinweise aus dem Team, Ausrüstungskarten und der Blick auf die eigenen Plättchen helfen dabei, richtige Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist es, alle offen liegenden Informationen zu beachten, schlau zu kombinieren und logisch abzuwägen. Außerdem darf kein rotes Kabel erwischt werden, denn sonst macht es „BUMM!“

Fazit: Das Bombenentschärfen wird im Laufe der Partie immer schwieriger, und neues Spielmaterial kommt hinzu; spannend.

Bomb Busters von Hisashi Hayashi, erschienen bei Pegasus Spiele. Zwei bis fünf Spieler, ab 10 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 35 Euro.

Für Glückspilze: Flip 7

„Flip 7“ ist ein einfaches Glücksspiel, bei dem sich den Spielenden immer wieder die gleiche Frage stellt: Soll ich noch eine Karte nehmen oder höre ich lieber auf? Wer aufhört, zählt die Zahlen auf seinen bereits gesammelten Karten zusammen und bekommt sie auf seinem Punktekonto gutgeschrieben. Aber Achtung: Wer im Spiel bleibt und nun eine Karte mit einer Zahl bekommt, die er schon ausliegen hat, geht mit null Punkten aus der Runde. Wie ärgerlich! Andererseits ist es eine riesige Freude, wenn das Dranbleiben klappt und man viele Punkte und Sonderkarten kassiert. Dazu gilt es aber mitunter ein hohes Risiko einzugehen. Wer schafft zuerst 200 Punkte oder mehr?

Fazit: Das Spiel weckt Emotionen und macht süchtig; nochmal!

Flip 7 von Eric Olsen, erschienen bei Kosmos/The Op Games. 3 bis 18 Spieler, ab 8 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 15 Euro.

Für Zeichenfreudige: Krakel Orakel

Schnell erklärt, schnell gespielt – so lässt sich das Spiel „Krakel Orakel“ beschreiben. Bis zu acht Spielende können mitmachen. Sie erhalten je ein Tableau mit wild gepunkteten Linien und bilden ein gemeinsames Team. Herausfordernd ist: Jede Person bekommt eine Begriffskarte und darf zum Zeichnen nur die vorgegebenen Linien benutzen. Sprich: Hier gilt es erfinderisch zu sein, um den Teammitgliedern mit dem eigenen Striche-Kunstwerk klar zu machen, dass es sich hierbei zum Beispiel um einen Heißluftballon oder ein Kajak handelt. Am Rundenende liegen alle Begriffskarten und noch ein paar weitere aus. Wird es klappen die Zeichnungen den Begriffen zuzuordnen?

Fazit: unterhaltsam, einfach, cool; manche Zeichnungen sind zum Kaputtlachen.

Krakel Orakel von 7 Bazis, erschienen bei Topp. 2 bis 8 Spieler, ab 10 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 25 Euro.

Wer neugierig auf die Entscheidung der Jury ist: Die Preisverleihung des Vereins „Spiel des Jahres“ wird am Sonntagabend, 13. Juli, von 18 Uhr an live im Internet übertragen. Auch der Preis „Kennerspiel des Jahres“ wird vergeben - entweder an „Endeavor: Die Tiefesee“ (Frosted Games), „Faraway“ (Kosmos) oder „Neuland“ (Game Factory).